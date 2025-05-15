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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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В Україні за три місяці кількість випадків захворювання на кір зросла у 20 разів, двоє дітей померли

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

За перші три місяці 2025 року в Україні зафіксовано 472 випадки кору, що значно перевищує показники минулого року. Найбільше випадків у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях, де зафіксовано летальні випадки.

В Україні за три місяці кількість випадків захворювання на кір зросла у 20 разів, двоє дітей померли

За перші три місяці 2025 року в Україні зареєстрували 472 випадки захворювання на кір, що у 20,5 раза більше за аналогічний період торік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Деталі

Зазначається, що зростання розпочалося ще минулого року: тоді кількість випадків зросла у 6,6 раза — з 65 у 2023 році до 433 у 2024-му.

Найбільше випадків зафіксовано в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. Також в останніх двох зареєстровано по одному летальному випадку — це були діти віком 10 років та 9 місяців відповідно. Обидві дитини мали важкі супутні захворювання 

- йдеться у повідомленні.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим. Найбільш вразливі до інфекції діти, які не мають щеплень. Період від інфікування до появи симптомів становить 10–12 днів.

Рішення перехворіти на кір, щоб отримати імунітет, — надто ризиковане й смертельно небезпечне.

Серед ускладнень кору:

  • запалення легенів (пневмонія);
    • вушна інфекція (отит);
      • запалення мозку (енцефаліт);
        • інші серйозні ускладнення;
          • смерть.

            Додамо

            Специфічного лікування від кору не існує. Щоб уберегтися від кору, держава забезпечує всіх дітей комплексною вакциною, яка захищає одночасно від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист.

            За Національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років. Щеплення — безоплатні та дозволяють сформувати специфічний імунітет.

            Спалахи кору в Україні — циклічні й відбуваються в середньому кожні 5-6 років. Головний спосіб запобігти таким спалахам — охоплення профілактичними щепленнями на рівні 95%.

            Нагадаємо

            Станом на 12 травня у Києві зафіксували 41 випадок кору, більшість з яких виявили у квітні. 

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

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