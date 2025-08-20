Україна змінює календар щеплень: менше уколів, більше захисту

З 1 січня наступного року в Україні відбудуться зміни в Національному календарі щеплень. Зокрема, оновлений календар передбачає європейський підхід у контексті використання мультикомпонентних вакцин для того, щоб дитина отримала максимум захисту від одного візиту до лікаря, але з мінімальною кількістю уколів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

У цьому році ми окремо будемо проводити роз'яснювальну роботу по запровадженню нового календаря щеплень, оскільки починаючи з 1 січня 2026 року в Україні змінюється календар щеплень, і це потребує певного переналаштування системи, переналаштування, яка кратність тих чи інших вакцин - сказав Кузін.

Кузін розповів, що саме передбачає новий календар щеплень.

"Оновлений календар щеплень передбачає європейський підхід саме в контексті використання мультикомпонентних вакцин для того, щоб дитина, прийшовши один раз до лікаря, отримала максимум захисту від одного візиту, але з мінімальною кількістю уколів. Це також впровадження нових антигенів, тобто нових вакцин, які захищають від інфекційних захворювань. З 1 січня в нас впроваджується вперше в історії України новий антиген – це захист від вірусу папіломи людини (ВПЛ). Це спеціально для вікової когорти дівчат 12-13 років", - розповів Кузін.

Також він зазначив, що відбуваються певні зміни по вакцинації від поліомієліту.

"З 1 січня Україна повністю відмовляється від оральної поліомієлітної вакцини. Ми будемо використовувати лише інактивовану поліомієлітну вакцину. Це є суттєвим проривом, тому що це є рекомендацією ВООЗ та краща практика з точки зору захисту дітей", - пояснив Кузін.

З 2026 року в Національному календарі щеплень з’явиться вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що раніше була доступна лише на комерційній основі. Це стане важливим кроком у боротьбі з раком шийки матки в Україні.

Заступник міністра охорони здоров'я Кузін заявляв, що серед інфекційних захворювань, які найбільш небезпечні для дитячих колективів, шкіл, зокрема, є поліомієліт, дифтерія, А кір зараз - загроза №1.