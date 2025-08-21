У Каліфорнії підтвердили можливе повернення середньовічної чуми: у мешканця позитивний тест після укусу блохи

$41.380.02
Ексклюзив
12:55 • 982 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 5258 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 3030 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 11121 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 30114 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 40021 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 43632 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 68668 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 170721 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 71803 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 5236 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 29948 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 85352 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 170696 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 138131 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11
У Каліфорнії підтвердили можливе повернення середньовічної чуми: у мешканця позитивний тест після укусу блохи

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У Каліфорнії зафіксовано новий випадок чуми: мешканець району озера Тахо отримав позитивний тест після укусу блохи. Пацієнт одужує вдома, а медики нагадують про природне поширення чуми в гірських районах.

У Каліфорнії підтвердили можливе повернення середньовічної чуми: у мешканця позитивний тест після укусу блохи

У США зафіксовано новий випадок чуми – мешканець району озера Тахо в Каліфорнії отримав позитивний результат тесту після ймовірного зараження під час кемпінгу. За попередніми даними, інфекцію чоловік міг підхопити від укусу зараженої блохи.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Місцеві чиновники повідомили, що пацієнт перебуває вдома під наглядом лікарів і поступово одужує. Медики наголошують, що чума, спричинена бактерією Yersinia pestis, залишається природним явищем у багатьох регіонах Каліфорнії, особливо у гірських районах, де мешкають дикі гризуни.

Фахівці Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначають: щороку в країні фіксують у середньому сім випадків чуми.

Зараження найчастіше відбувається через укуси інфікованих бліх або контакт із хворими тваринами. Симптоми проявляються протягом двох тижнів – це лихоманка, озноб, слабкість та збільшені лімфовузли. На щастя, сучасні антибіотики ефективно лікують цю інфекцію.

Останній випадок чуми в районі озера Тахо було зафіксовано у 2020 році. Цього року каліфорнійські епідеміологи вже виявили кілька заражених гризунів у регіоні.

Медики закликають мешканців та туристів дотримуватися запобіжних заходів:

  • використовувати репеленти від комах;
    • обробляти домашніх тварин від бліх;
      • не дозволяти кішкам і собакам спати в одному ліжку з людьми після прогулянок у дикій природі;
        • очищати території від сміття, каміння та чагарників, які можуть стати домівкою для гризунів.

          Експерти наголошують: хоча чума нині піддається лікуванню, випадки її появи свідчать, що загроза не зникла остаточно.

          Україна змінює календар щеплень: менше уколів, більше захисту20.08.25, 13:14 • 2956 переглядiв

          Степан Гафтко

          Здоров'яПогода та довкілля
          Центри з контролю та профілактики захворювань у США
          Каліфорнія
          Сполучені Штати Америки