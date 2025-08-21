У Каліфорнії підтвердили можливе повернення середньовічної чуми: у мешканця позитивний тест після укусу блохи
Київ • УНН
У Каліфорнії зафіксовано новий випадок чуми: мешканець району озера Тахо отримав позитивний тест після укусу блохи. Пацієнт одужує вдома, а медики нагадують про природне поширення чуми в гірських районах.
У США зафіксовано новий випадок чуми – мешканець району озера Тахо в Каліфорнії отримав позитивний результат тесту після ймовірного зараження під час кемпінгу. За попередніми даними, інфекцію чоловік міг підхопити від укусу зараженої блохи.
Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Місцеві чиновники повідомили, що пацієнт перебуває вдома під наглядом лікарів і поступово одужує. Медики наголошують, що чума, спричинена бактерією Yersinia pestis, залишається природним явищем у багатьох регіонах Каліфорнії, особливо у гірських районах, де мешкають дикі гризуни.
Фахівці Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначають: щороку в країні фіксують у середньому сім випадків чуми.
Зараження найчастіше відбувається через укуси інфікованих бліх або контакт із хворими тваринами. Симптоми проявляються протягом двох тижнів – це лихоманка, озноб, слабкість та збільшені лімфовузли. На щастя, сучасні антибіотики ефективно лікують цю інфекцію.
Останній випадок чуми в районі озера Тахо було зафіксовано у 2020 році. Цього року каліфорнійські епідеміологи вже виявили кілька заражених гризунів у регіоні.
Медики закликають мешканців та туристів дотримуватися запобіжних заходів:
- використовувати репеленти від комах;
- обробляти домашніх тварин від бліх;
- не дозволяти кішкам і собакам спати в одному ліжку з людьми після прогулянок у дикій природі;
- очищати території від сміття, каміння та чагарників, які можуть стати домівкою для гризунів.
Експерти наголошують: хоча чума нині піддається лікуванню, випадки її появи свідчать, що загроза не зникла остаточно.
Україна змінює календар щеплень: менше уколів, більше захисту20.08.25, 13:14 • 2956 переглядiв