США временно запретили своим гражданам возвращаться из Конго из-за вспышки Эболы

Администрация президента США Дональда Трампа ввела временные ограничения, которые запрещают американским гражданам возвращаться в страну коммерческими авиарейсами из Демократической Республики Конго из-за масштабной вспышки Эболы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, граждане США, находящиеся в Конго или недавно покинувшие страну, не смогут вылететь в Соединенные Штаты до тех пор, пока не проведут как минимум 21 день в третьей стране. Ограничения введены на основании транспортного законодательства США. По данным Белого дома, уже около двух десятков американцев должны были вылететь в США во вторник, однако теперь их поездка отложена.

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Решение было принято на фоне стремительного распространения вспышки Эболы в Конго. По официальным данным, в стране подтверждено 1926 случаев заболевания, из которых 702 закончились летальным исходом. Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший подписал соответствующее распоряжение, отметив, что вирус распространяется на районы, расположенные всего в нескольких часах езды от столицы страны Киншасы.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о заражении вирусом Эбола Бундибудьо американского гуманитарного работника в Конго. Его госпитализировали в Германию для лечения. Государственный департамент США заявил, что будет оказывать поддержку американским гражданам, которые не смогут сразу вернуться на родину из-за новых ограничений.

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