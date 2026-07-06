Более 500 человек умерли от Эболы в Конго, ВОЗ начала экспериментальное лечение
Киев • УНН
В ДР Конго стартовало клиническое испытание экспериментального лечения штамма Эболы Бундибуджйо. Вспышка уже унесла жизни более 500 человек и охватила почти 1600 человек.
В Демократической Республике Конго стартовало клиническое испытание экспериментального лечения штамма вируса Эбола Бундибуджйо на фоне вспышки, которая уже унесла жизни более 500 человек. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В рамках исследования, которое координирует Всемирная организация здравоохранения, пациенты получают коктейль моноклональных антител MBP134, противовирусный препарат ремдесивир и оптимизированную поддерживающую терапию. Испытания проводят в провинции Итури, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания.
Вспышка стала крупнейшей для этого штамма Эболы
По данным ВОЗ, исследование имеет адаптивный формат, что позволит продолжать его во время будущих вспышек, если нынешняя эпидемия завершится до получения достаточного количества результатов.
Это дает реальную надежду на то, что мы можем достичь конкретных результатов для сообществ, оказавшихся в центре вспышки
Нынешняя вспышка уже охватила почти 1600 человек в Демократической Республике Конго и соседней Уганде, став крупнейшей в истории для штамма Бундибуджйо. На данный момент одобренных вакцин или специфического лечения именно против этой разновидности вируса не существует.
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В исследовании могут участвовать взрослые, дети, беременные женщины и кормящие матери. В то же время медики продолжают работать в условиях сложной ситуации с безопасностью: в районах вспышки фиксируют нападения на бригады реагирования и случаи повреждения инфраструктуры, связанной с борьбой против Эболы.
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