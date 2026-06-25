Трамп просит у Конгресса более 1,4 млрд долларов на борьбу со вспышкой Эболы

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться в Конгресс с запросом на более чем 1,4 млрд долларов для борьбы со вспышкой вируса Эбола. Средства должны войти в более широкий пакет дополнительного финансирования, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Из запрашиваемой суммы 800 млн долларов планируют направить на гуманитарное реагирование, в частности финансирование карантинного центра в Кении для американцев, которые могли контактировать с вирусом, а также на лечение, поставки медицинских средств, отслеживание контактов и логистическое обеспечение.

Более миллиарда долларов на сдерживание вируса

Еще 500 млн долларов предлагают выделить на меры по предотвращению распространения Эболы в США. Речь идет об эпидемиологическом надзоре, развитии лабораторных мощностей, трансграничной координации и сотрудничестве с международными организациями. Дополнительно 90 млн долларов должны пойти на дипломатические и эвакуационные меры для граждан США.

Подтвержденные случаи вспышки Эболы в Конго превысили 1000, умерли 254 человека

Запрос подан на фоне вспышки Эболы в Демократической Республике Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже заразил более 1000 человек и вызвал 267 смертей. Дополнительное беспокойство вызвал первый подтвержденный случай заболевания во Франции, связанный с текущей вспышкой в Конго.

Подтвержденные случаи вспышки Эболы в Конго превысили 1000, умерли 254 человека