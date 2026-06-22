Подтвержденные случаи вспышки Эболы в Конго превысили 1000, умерли 254 человека

Количество подтвержденных случаев заболевания во время вспышки Эболы на востоке Конго, по официальным данным, достигло 1003, включая 254 летальных исхода, на фоне того, как отслеживание контактировавших с больными остается серьезной проблемой, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Министерство здравоохранения Конго сообщило в воскресенье, что в общей сложности 100 человек выздоровели после вспышки, сосредоточенной в провинции Итури, с момента ее объявления 15 мая. По меньшей мере 365 пациентов находятся в больницах или в изоляции, говорится в сообщении.

Вспышка Эболы, вызванная редким штаммом вируса Bundibugyo, против которого нет вакцин или лечения, стала худшей за первый месяц. Чиновники признают, что может быть гораздо больше случаев, о которых они до сих пор не знают, и что пик вспышки еще впереди.

Отслеживание контактов остается ключевым вопросом для местных властей, которые достигли лишь 55% уровня охвата, заявило министерство.

"Чтобы взять под контроль вспышку, особенно вспышку лихорадки Эбола, нужно знать первый случай заражения. Мы не имеем уверенности в том, когда началась эта вспышка", - заявил на прошлой неделе агентству Associated Press генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний доктор Жан Касея.

По словам властей, должностные лица также еще не идентифицировали нулевого пациента и не отследили более 35 000 человек, которые контактировали с инфицированными лицами по состоянию на прошлую неделю.

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