Пациенты с Эболой сбегают из больниц в Конго из-за голодного кризиса

В Демократической Республике Конго пациенты с Эболой начали покидать лечебные центры в поисках еды, что стало серьезным препятствием для борьбы со вспышкой опасного вируса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным местных властей, с конца мая зафиксировано более 150 случаев побега из лечебных и изоляционных центров. В одном из эпизодов 11 пациентов покинули больницу в районе города Монгбвалу из-за нехватки продовольствия. В настоящее время вспышка Эболы на востоке страны охватила почти 900 человек, более четверти из которых умерли.

G7 скоординирует ответ на вспышку Эболы в Африке – Кошта

Представитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Стивенсон подчеркнул, что проблема голода напрямую влияет на борьбу с болезнью.

Люди, реагирующие на вспышки, приходят к нам, стучат в наши двери и говорят: "Нам нужна продовольственная помощь, если мы хотим покончить с Эболой". Я никогда не видел ничего подобного

Медики отслеживают около 6400 человек, которые могли контактировать с вирусом. В то же время многим семьям приходится выбирать между соблюдением карантинных ограничений и поиском средств для выживания.

Если вы ограничите людей, им нужно будет обеспечить едой. А если они не получат еды, то переедут