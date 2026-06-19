Пациенты с Эболой сбегают из больниц в Конго из-за голодного кризиса
Киев • УНН
В ДР Конго более 150 больных Эболой сбежали из лечебных центров в поисках еды. Вспышка охватила почти 900 человек, более четверти из которых умерли.
В Демократической Республике Конго пациенты с Эболой начали покидать лечебные центры в поисках еды, что стало серьезным препятствием для борьбы со вспышкой опасного вируса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным местных властей, с конца мая зафиксировано более 150 случаев побега из лечебных и изоляционных центров. В одном из эпизодов 11 пациентов покинули больницу в районе города Монгбвалу из-за нехватки продовольствия. В настоящее время вспышка Эболы на востоке страны охватила почти 900 человек, более четверти из которых умерли.
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Представитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Стивенсон подчеркнул, что проблема голода напрямую влияет на борьбу с болезнью.
Люди, реагирующие на вспышки, приходят к нам, стучат в наши двери и говорят: "Нам нужна продовольственная помощь, если мы хотим покончить с Эболой". Я никогда не видел ничего подобного
Медики отслеживают около 6400 человек, которые могли контактировать с вирусом. В то же время многим семьям приходится выбирать между соблюдением карантинных ограничений и поиском средств для выживания.
Если вы ограничите людей, им нужно будет обеспечить едой. А если они не получат еды, то переедут
По оценкам Всемирной продовольственной программы, для продолжения гуманитарных операций в Конго до ноября необходимо как минимум 175 миллионов долларов.
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