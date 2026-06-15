G7 скоординирует ответ на вспышку Эболы в Африке – Кошта

Одной из тем саммита G7 станет координация международных усилий по борьбе со вспышкой вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта перед началом встречи лидеров "Группы семи", сообщает УНН.

По словам Кошты, страны G7 уже мобилизуют медицинские ресурсы, персонал и другие возможности для поддержки государств, пострадавших от распространения опасной болезни.

"Мы помогаем странам, столкнувшимся с этой болезнью, чтобы остановить ее дальнейшее распространение", – подчеркнул он.

Президент Европейского совета подчеркнул, что эпидемия Эболы является глобальной проблемой, требующей международного ответа.

Он также заверил, что Европейский Союз продолжит поддерживать пострадавшие страны и будет тесно сотрудничать с международными партнерами для сдерживания распространения заболевания.

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