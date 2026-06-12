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Вспышка Эболы достигла лагеря переселенцев в ДР Конго - зафиксированы первые смерти

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

В лагере Кпангба зафиксировали первые смерти от Эболы среди переселенцев. Из-за антисанитарии и плотности населения существует риск быстрого распространения вируса.

Вспышка Эболы достигла лагеря переселенцев в ДР Конго - зафиксированы первые смерти

В Демократической Республике Конго вспышка лихорадки Эбола распространилась на крупный лагерь для внутренне перемещенных лиц. В лагере Кпангба на востоке страны уже подтверждены первые смерти от опасной болезни, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), жертвами вируса стали двое жителей лагеря Кпангба, где проживают около 30 тысяч переселенцев.

Как отмечает Reuters, первой инфицированной стала 60-летняя женщина, у которой 30 мая подтвердили заражение вирусом Эбола. При этом она покинула карантин и исчезла из поля зрения медиков. На следующий день женщина скончалась, а 1 июня умерла и ее дочь. После смерти анализы подтвердили наличие вируса в обоих случаях.

Гуманитарные организации предупреждают о высоком риске быстрого распространения заболевания из-за чрезвычайно плотных условий проживания в лагерях. По словам представителей гуманитарных миссий, сотни людей нередко пользуются одним туалетом, а случаи открытой дефекации остаются распространенным явлением.

Мы очень обеспокоены тем, что Эбола в этих лагерях может распространиться чрезвычайно быстро. Это может вызвать панику и массовое перемещение людей независимо от того, были ли они контактными лицами или больными

- заявила директор Датского совета по делам беженцев в Конго Кейтлин Брэди.

Дополнительной проблемой остается недоверие населения к медикам и международным организациям. По словам источников Reuters, когда сотрудники Всемирной организации здравоохранения пытались добраться до тел умерших, местные жители начали забрасывать их автомобили камнями.

По состоянию на 12 июня в ДР Конго зарегистрировано 676 подтвержденных случаев Эболы и 136 смертей. Вспышка уже перекинулась на соседнюю Уганду, где зафиксировано 19 случаев заражения.

В Кении вспыхнули протесты из-за строительства центра для карантина больных Эболой10.06.2026, 01:38 • 3408 просмотров

Андрей Тимощенков

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Эвакуация
Уганда
Всемирная организация здравоохранения
Reuters
Демократическая Республика Конго