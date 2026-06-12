Вспышка Эболы достигла лагеря переселенцев в ДР Конго - зафиксированы первые смерти

В Демократической Республике Конго вспышка лихорадки Эбола распространилась на крупный лагерь для внутренне перемещенных лиц. В лагере Кпангба на востоке страны уже подтверждены первые смерти от опасной болезни, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), жертвами вируса стали двое жителей лагеря Кпангба, где проживают около 30 тысяч переселенцев.

Как отмечает Reuters, первой инфицированной стала 60-летняя женщина, у которой 30 мая подтвердили заражение вирусом Эбола. При этом она покинула карантин и исчезла из поля зрения медиков. На следующий день женщина скончалась, а 1 июня умерла и ее дочь. После смерти анализы подтвердили наличие вируса в обоих случаях.

Гуманитарные организации предупреждают о высоком риске быстрого распространения заболевания из-за чрезвычайно плотных условий проживания в лагерях. По словам представителей гуманитарных миссий, сотни людей нередко пользуются одним туалетом, а случаи открытой дефекации остаются распространенным явлением.

Мы очень обеспокоены тем, что Эбола в этих лагерях может распространиться чрезвычайно быстро. Это может вызвать панику и массовое перемещение людей независимо от того, были ли они контактными лицами или больными