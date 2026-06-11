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В США обнаружили опасную инфекцию, связанную с кроликами и клещами

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

В штате Колорадо подтвердили туляремию у мертвого кролика. Болезнь передается через укусы насекомых, контакт с животными и вдыхание пыли.

В США обнаружили опасную инфекцию, связанную с кроликами и клещами

Редкое, но потенциально серьезное заболевание, связанное с кроликами и клещами, обнаружили на севере штата Колорадо, что вызвало предупреждение на фоне роста рисков для людей накануне лета. Об этом сообщает USA Today, пишет УНН.

Детали

Как сообщили 9 июня представители здравоохранения, туляремию подтвердили у мертвого кролика в округе Лаример, и, вероятно, она распространена и в других районах. Хотя заражения людей случаются редко, болезнь может передаваться через укусы насекомых, контакт с животными и вдыхание пыли, поэтому в период пикового риска важно соблюдать осторожность во время пребывания на открытом воздухе.

"Поскольку туляремия присутствует в округе Лаример, важно принимать меры для предотвращения заражения", - сказал медицинский работник департамента здравоохранения округа Лаример Пол Мейер. Он рекомендовал жителям всегда использовать эффективные репелленты от насекомых, проверять кожу на наличие клещей после пребывания на улице, а также не допускать контакта детей и домашних животных с дикими животными, в частности кроликами и белками.

Что такое туляремия?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), туляремия вызывается бактериями, которые часто обнаруживают у кроликов и грызунов. Болезнь может передаваться человеку через контакт с инфицированными тканями животных, вдыхание зараженной пыли или употребление загрязненной воды.

Также передача возможна через укусы клещей и оленьих мух.

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Насколько редка туляремия у людей?

По данным CDC, туляремия является относительно редким заболеванием среди людей.

В 2023 году в США было зарегистрировано 196 случаев. В то же время в середине ХХ века ежегодное количество случаев в США достигало около 1000.

Как предотвратить туляремию?

Медицинские органы штата Колорадо также отметили, что снизить риск заражения можно, соблюдая несколько правил.

Во время работы в саду следует носить перчатки и обязательно мыть руки перед едой или прикосновением к лицу.

Рекомендуется использовать зарегистрированные Агентством по охране окружающей среды США (EPA) средства от насекомых, эффективные против клещей и кусачих мух, в частности DEET или пикаридин.

Во время кошения травы, использования воздуходувки для листьев или работы с землей стоит надевать защитную маску от пыли.

Также важно носить обувь на улице, особенно в местах, где могут быть мертвые животные.

Для уборки мертвых кроликов или грызунов на своей территории следует использовать защитные перчатки.

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Ольга Розгон

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