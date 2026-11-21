В американском штате Вирджиния зафиксировали первый с 1978 года летальный случай, связанный с корью. Умер ребёнок в возрасте до 5 лет, у которого заболевание подтвердили лабораторно. Трагедия произошла на фоне масштабной вспышки инфекции в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на департамент здравоохранения штата, пишет УНН.

Детали

Медики не раскрыли точный возраст ребёнка и информацию о его вакцинации, сославшись на защиту частной жизни семьи.

По состоянию на 19 ноября в Вирджинии зарегистрировали 220 случаев кори. Среди заболевших — 40 детей в возрасте до 5 лет и ещё 75 детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Большинство инфицированных, а именно 179 человек, не были привиты. Ещё в 39 случаях статус вакцинации оставался неизвестным.

США утратили статус страны, ликвидировавшей корь

На этой неделе Соединённые Штаты впервые за 26 лет утратили статус страны, ликвидировавшей эндемичную передачу кори.

Самая сложная ситуация сложилась в Пенсильвании, где подтвердили 1631 случай заболевания и 8 смертей.

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Летальные случаи также зарегистрировали в Висконсине и Нью-Йорке.

В то же время федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США официально подтвердили 6 смертей от кори в 2026 году. Разницу в статистике объясняют изменением методики учёта летальных случаев.

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