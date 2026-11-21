У американському штаті Вірджинія зафіксували перший із 1978 року летальний випадок, пов'язаний із кором. Померла дитина віком до 5 років, у якої лабораторно підтвердили захворювання. Трагедія сталася на тлі масштабного спалаху інфекції у США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на департамент охорони здоров'я штату, пише УНН.

Деталі

Медики не розкрили точного віку дитини та інформації про її вакцинацію, посилаючись на захист приватності родини.

Станом на 19 листопада у Вірджинії зареєстрували 220 випадків кору. Серед хворих – 40 дітей віком до 5 років та ще 75 дітей віком від 5 до 12 років.

Більшість інфікованих, а саме 179 осіб, не мали щеплень. Ще у 39 випадках статус вакцинації залишався невідомим.

США втратили статус країни, яка ліквідувала кір

Цього тижня Сполучені Штати вперше за 26 років втратили статус країни, яка ліквідувала ендемічну передачу кору.

Найскладніша ситуація склалася у Пенсильванії, де підтвердили 1631 випадок захворювання та 8 смертей.

У США стрімко поширюється кір: 55 нових випадків за 2 дні та 4 смерті від початку року лише в одному штаті

Летальні випадки також зареєстрували у Вісконсині та Нью-Йорку.

Водночас федеральні Центри контролю та профілактики захворювань США офіційно підтвердили 6 смертей від кору у 2026 році. Різницю в статистиці пояснюють зміною методики обліку летальних випадків.

Трамп підписав указ про скорочення рекомендованих дитячих щеплень у США