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У США стрімко поширюється кір: 55 нових випадків за 2 дні та 4 смерті від початку року лише в одному штаті

Київ • УНН

 • 2312 перегляди

У Пенсільванії зафіксували 890 випадків кору, 173 госпіталізації та 4 смерті. Від початку 2026 року у США підтверджено понад 3659 випадків.

У США стрімко поширюється кір: 55 нових випадків за 2 дні та 4 смерті від початку року лише в одному штаті
Фото: Reuters

У американському штаті Пенсільванія продовжує поширюватися спалах кору – лише за 2 дні медики підтвердили 55 нових випадків захворювання. Від початку року в штаті зареєстрували вже 890 випадків, 173 людини були госпіталізовані, а 4 померли, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

За даними Департаменту охорони здоров'я Пенсільванії, випадки кору виявили вже у 39 округах. Найбільше – 359 – зафіксували в окрузі Ланкастер.

Особливу увагу медики звертають на рівень вакцинації: менше 1% інфікованих були щеплені проти кору. Водночас 31% усіх випадків припадає на дітей та підлітків віком до 18 років.

У США різко зросла кількість випадків кору

Спалах у Пенсільванії триває з кінця квітня. За цей час у постраждалих громадах організували 165 тимчасових пунктів, де зробили понад 5300 щеплень вакциною проти кору, паротиту та краснухи.

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Медики наголошують, що кір є надзвичайно заразним вірусним захворюванням і може спричиняти тяжкі ускладнення. Дві дози вакцини забезпечують близько 97% захисту.

Загалом станом на 24 вересня у США від початку 2026 року підтвердили понад 3659 випадків кору. Для порівняння, за весь 2025 рік у країні було зареєстровано 2289 випадків.

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Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Пенсільванія
The Guardian
Сполучені Штати Америки