В США стремительно распространяется корь: 55 новых случаев за 2 дня и 4 смерти с начала года только в одном штате

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В американском штате Пенсильвания продолжает распространяться вспышка кори — всего за 2 дня медики подтвердили 55 новых случаев заболевания. С начала года в штате зарегистрировали уже 890 случаев, 173 человека были госпитализированы, а 4 умерли, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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По данным Департамента здравоохранения Пенсильвании, случаи кори выявили уже в 39 округах. Больше всего — 359 — зафиксировали в округе Ланкастер.

Особое внимание медики обращают на уровень вакцинации: менее 1% инфицированных были привиты против кори. При этом 31% всех случаев приходится на детей и подростков в возрасте до 18 лет.

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Вспышка в Пенсильвании продолжается с конца апреля. За это время в пострадавших общинах организовали 165 временных пунктов, где сделали более 5300 прививок вакциной против кори, паротита и краснухи.

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Медики подчеркивают, что корь является чрезвычайно заразным вирусным заболеванием и может вызывать тяжелые осложнения. Две дозы вакцины обеспечивают около 97% защиты.

В общей сложности по состоянию на 24 сентября в США с начала 2026 года подтвердили более 3659 случаев кори. Для сравнения, за весь 2025 год в стране было зарегистрировано 2289 случаев.

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