У Нідерландах зафіксували п’яту смерть серед інфікованих вірусом Західного Нілу
Київ • УНН
У Нідерландах кількість інфікованих вірусом Західного Нілу зросла до 44. П’ятеро хворих померли, але причетність вірусу не підтверджена.
У Нідерландах кількість людей, у яких виявили вірус Західного Нілу, зросла до 44. Цього року померли п’ятеро інфікованих, однак наразі невідомо, чи був вірус причиною смерті. Про це повідомляє видання NOS з посиланням на національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища, передає УНН
Деталі
За наявними даними, лише протягом тижня у Нідерландах було отримано шістнадцять повідомлень про людей, у яких діагностували вірус. Таким чином, кількість людей, інфікованих вірусом у Нідерландах, зросла до 44.
Усі нові пацієнти заразилися вірусом Західного Нілу через укус інфікованого комара
Крім того, було зафіксовано 48 нових випадків зараження серед коней та 71 серед птахів.
Найбільше інфікованих людей виявили у провінції Південна Голландія - 23 випадки. На другому місці - провінція Утрехт, де підтвердили 10 випадків.
Ще по чотири випадки зафіксували у Північній Голландії та Північному Брабанті. У Гелдерланді виявили два випадки, тоді як в Оверейселі є один випадок.
За наявною інформацією, фактична кількість інфікованих людей може бути набагато більшою.
Додатково
Гарячка Західного Нілу (або лихоманка Західного Нілу) — це небезпечна вірусна хвороба, яка передається людині переважно через укуси інфікованих комарів. Свою назву вона отримала через те, що вперше вірус знайшли у хворої жінки в районі Західного Нілу в Уганді у 1937 році.
Нагадаємо
В Італії зареєстрували понад 650 випадків вірусу Західного Нілу - близько половини європейських. Потепління подовжує сезон передачі.