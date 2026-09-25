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У Нідерландах зафіксували п’яту смерть серед інфікованих вірусом Західного Нілу

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

У Нідерландах кількість інфікованих вірусом Західного Нілу зросла до 44. П’ятеро хворих померли, але причетність вірусу не підтверджена.

У Нідерландах зафіксували п’яту смерть серед інфікованих вірусом Західного Нілу

У Нідерландах кількість людей, у яких виявили вірус Західного Нілу, зросла до 44. Цього року померли п’ятеро інфікованих, однак наразі невідомо, чи був вірус причиною смерті. Про це повідомляє видання NOS з посиланням на національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища, передає УНН

Деталі

За наявними даними, лише протягом тижня у Нідерландах було отримано шістнадцять повідомлень про людей, у яких діагностували вірус. Таким чином, кількість людей, інфікованих вірусом у Нідерландах, зросла до 44.

Усі нові пацієнти заразилися вірусом Західного Нілу через укус інфікованого комара

- пише національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища.

Крім того, було зафіксовано 48 нових випадків зараження серед коней та 71 серед птахів.

Найбільше інфікованих людей виявили у провінції Південна Голландія - 23 випадки. На другому місці - провінція Утрехт, де підтвердили 10 випадків.

Ще по чотири випадки зафіксували у Північній Голландії та Північному Брабанті. У Гелдерланді виявили два випадки, тоді як в Оверейселі є один випадок.

За наявною інформацією, фактична кількість інфікованих людей може бути набагато більшою.

Додатково

Гарячка Західного Нілу (або лихоманка Західного Нілу) — це небезпечна вірусна хвороба, яка передається людині переважно через укуси інфікованих комарів. Свою назву вона отримала через те, що вперше вірус знайшли у хворої жінки в районі Західного Нілу в Уганді у 1937 році.

Нагадаємо

В Італії зареєстрували понад 650 випадків вірусу Західного Нілу - близько половини європейських. Потепління подовжує сезон передачі.

Алла Кіосак

Здоров'яСвіт
Уганда
Італія
Нідерланди