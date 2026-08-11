Трамп подписал указ о сокращении рекомендуемых детских прививок в США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ, сокращающий число рекомендуемых детских прививок до 11 основных вакцин. Решение критикуют эксперты, предупреждающие о рисках для здоровья детей.
Президент США Дональд Трамп 10 августа подписал указ, предусматривающий сокращение количества рекомендуемых детских прививок в США до 11 основных вакцин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В документе также рекомендуется разделить комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи на три отдельные инъекции и проводить их во время разных медицинских осмотров.
В январе министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший уже сократил национальный график вакцинации, исключив прививки против шести из 17 заболеваний.
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Однако это решение было приостановлено федеральным судом. Новый указ Трампа предусматривает, что федеральное правительство будет поддерживать рекомендации только в отношении 11 прививок.
Критика решения
Американская академия педиатрии и производитель вакцин Merck раскритиковали указ. Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что действующий график вакцинации основан на десятилетиях исследований, а сокращение перечня рекомендуемых прививок может сделать больше детей уязвимыми к заболеваниям, которым можно предотвратить.
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В январе США также отменили многолетнюю рекомендацию вакцинировать всех детей против гриппа и еще трех заболеваний. В указе Трампа отмечается, что он подтверждает изменения, введенные Кеннеди, несмотря на продолжающийся судебный процесс.
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