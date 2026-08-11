Трамп подписал указ о сокращении рекомендуемых детских прививок в США

Президент США Дональд Трамп 10 августа подписал указ, предусматривающий сокращение количества рекомендуемых детских прививок в США до 11 основных вакцин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В документе также рекомендуется разделить комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи на три отдельные инъекции и проводить их во время разных медицинских осмотров.

В январе министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший уже сократил национальный график вакцинации, исключив прививки против шести из 17 заболеваний.

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Однако это решение было приостановлено федеральным судом. Новый указ Трампа предусматривает, что федеральное правительство будет поддерживать рекомендации только в отношении 11 прививок.

Американская академия педиатрии и производитель вакцин Merck раскритиковали указ. Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что действующий график вакцинации основан на десятилетиях исследований, а сокращение перечня рекомендуемых прививок может сделать больше детей уязвимыми к заболеваниям, которым можно предотвратить.

Моя администрация немедленно признает золотым стандартом рекомендаций по детской вакцинации только 11 основных прививок против наиболее серьезных и опасных заболеваний, а также КПК, которые, как мы надеемся, будут разделены