Усик погодився на бій з Джейком Полом у клітці: чемпіон відповів на провокаційний план блогера
Київ • УНН
Відомий блогер та боксер Джейк Пол кинув виклик абсолютному чемпіону з боксу Олександру Усику, українець погодився вийти на бій з Полом у клітці.
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик несподівано заявив про готовність вийти в клітку проти американського боксера, бійця ММА та блогера Джейка Пола. Така реакція українця пролунала після того, як Пол опублікував відео зі своїм "планом до 2030 року", де серед іншого згадав і можливий бій з Усиком. Про це Усик повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Гарний план, @jakepaul. Але я тут не заради 5-го місця – лише заради першого. Скоро я закрию книгу про бокс, а потім чекатиму на тебе в клітці. Подивимося, чи в тебе є сміливість, чи ти просто прагнеш ажіотажу
Цей пост одразу став вірусним, адже до цього часу українець уникав будь-яких натяків на змішані єдиноборства. Водночас для Джейка Пола – відомого провокатора та шоумена – подібні виклики є частиною іміджу.
Усик, який нині зосереджений на завершенні боксерської кар’єри, натякнув, що після "закриття книги про бокс" він готовий випробувати себе у новому форматі.
Усик отримав 90-денне відтермінування захисту титулу WBO07.09.25, 19:13 • 4541 перегляд
Бій Усика та Пола, якщо він відбудеться, може стати подією, що зламає межі між класичним боксом і шоу-бізнесом, а також знову підніме популярність ММА-баталій серед масової аудиторії.
Довідково
Джейк Пол — американський блогер, актор, боксер та боєць змішаних єдиноборств. Народився 17 січня 1997 року в Клівленді, штат Огайо. Став відомим завдяки платформі Vine та YouTube, де збирав мільйони підписників завдяки розважальним відео.
У спорті почав із показових боїв, а згодом перейшов до професійного боксу. У його активі — поєдинки з колишніми чемпіонами UFC, а також іншими зірками бійцівських видів спорту. Пол відомий своєю епатажною поведінкою, вмінням створювати інформаційні приводи та перетворювати бої на шоу, що збирає величезні прибутки.
Зараз він позиціонує себе як спортсмен, шоумен і бізнесмен, який прагне поєднати кар’єру у боксі, ММА та розважальній індустрії.
Усик вийшов на заміну в матчі легенд збірної Португалії проти збірної Легенд світу 15.09.25, 23:59 • 5236 переглядiв