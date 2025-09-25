Усик согласился на бой с Джейком Полом в клетке: чемпион ответил на провокационный план блогера

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик неожиданно заявил о готовности выйти в клетку против американского боксера, бойца ММА и блогера Джейка Пола. Такая реакция украинца прозвучала после того, как Пол опубликовал видео со своим "планом до 2030 года", где среди прочего упомянул и возможный бой с Усиком. Об этом Усик сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Хороший план, @jakepaul. Но я здесь не ради 5-го места – только ради первого. Скоро я закрою книгу о боксе, а потом буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя смелость, или ты просто жаждешь ажиотажа – написал Усик на своей странице в соцсети Х.

Этот пост сразу стал вирусным, ведь до этого времени украинец избегал каких-либо намеков на смешанные единоборства. В то же время для Джейка Пола – известного провокатора и шоумена – подобные вызовы являются частью имиджа.

Усик, который сейчас сосредоточен на завершении боксерской карьеры, намекнул, что после "закрытия книги о боксе" он готов испытать себя в новом формате.

Бой Усика и Пола, если он состоится, может стать событием, которое сломает границы между классическим боксом и шоу-бизнесом, а также снова поднимет популярность ММА-баталий среди массовой аудитории.

Справка

Джейк Пол — американский блогер, актер, боксер и боец смешанных единоборств. Родился 17 января 1997 года в Кливленде, штат Огайо. Стал известен благодаря платформе Vine и YouTube, где собирал миллионы подписчиков благодаря развлекательным видео.

В спорте начал с показательных боев, а затем перешел к профессиональному боксу. В его активе — поединки с бывшими чемпионами UFC, а также другими звездами бойцовских видов спорта. Пол известен своим эпатажным поведением, умением создавать информационные поводы и превращать бои в шоу, которое собирает огромные прибыли.

Сейчас он позиционирует себя как спортсмен, шоумен и бизнесмен, который стремится совместить карьеру в боксе, ММА и развлекательной индустрии.

