Эксклюзив
6100 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 27700 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 42950 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 41155 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 40300 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 37612 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 60408 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22802 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51931 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19311 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Усик согласился на бой с Джейком Полом в клетке: чемпион ответил на провокационный план блогера

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Известный блогер и боксер Джейк Пол бросил вызов абсолютному чемпиону по боксу Александру Усику, украинец согласился выйти на бой с Полом в клетке.

Усик согласился на бой с Джейком Полом в клетке: чемпион ответил на провокационный план блогера

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик неожиданно заявил о готовности выйти в клетку против американского боксера, бойца ММА и блогера Джейка Пола. Такая реакция украинца прозвучала после того, как Пол опубликовал видео со своим "планом до 2030 года", где среди прочего упомянул и возможный бой с Усиком. Об этом Усик сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Хороший план, @jakepaul. Но я здесь не ради 5-го места – только ради первого. Скоро я закрою книгу о боксе, а потом буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя смелость, или ты просто жаждешь ажиотажа 

– написал Усик на своей странице в соцсети Х. 

Этот пост сразу стал вирусным, ведь до этого времени украинец избегал каких-либо намеков на смешанные единоборства. В то же время для Джейка Пола – известного провокатора и шоумена – подобные вызовы являются частью имиджа.

Усик, который сейчас сосредоточен на завершении боксерской карьеры, намекнул, что после "закрытия книги о боксе" он готов испытать себя в новом формате.

Усик получил 90-дневную отсрочку защиты титула WBO07.09.25, 19:13 • 4541 просмотр

Бой Усика и Пола, если он состоится, может стать событием, которое сломает границы между классическим боксом и шоу-бизнесом, а также снова поднимет популярность ММА-баталий среди массовой аудитории.

Справка

Джейк Пол — американский блогер, актер, боксер и боец смешанных единоборств. Родился 17 января 1997 года в Кливленде, штат Огайо. Стал известен благодаря платформе Vine и YouTube, где собирал миллионы подписчиков благодаря развлекательным видео.

В спорте начал с показательных боев, а затем перешел к профессиональному боксу. В его активе — поединки с бывшими чемпионами UFC, а также другими звездами бойцовских видов спорта. Пол известен своим эпатажным поведением, умением создавать информационные поводы и превращать бои в шоу, которое собирает огромные прибыли.

Сейчас он позиционирует себя как спортсмен, шоумен и бизнесмен, который стремится совместить карьеру в боксе, ММА и развлекательной индустрии.

Усик вышел на замену в матче легенд сборной Португалии против сборной Легенд мира15.09.25, 23:59 • 5234 просмотра

Степан Гафтко

Спорт
Александр Усик