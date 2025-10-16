$41.760.01
"Мое будущее в Украине": Александр Усик поделился планами на будущее

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что планирует боксировать до 41 года. После завершения карьеры он займется тренерской деятельностью в Украине.

"Мое будущее в Украине": Александр Усик поделился планами на будущее

Украинский боксер и абсолютный чемпион Александр Усик сообщил, что планирует вернуться на ринг и боксировать до 41 года. После этого он планирует остаться в Украине и заняться тренерской деятельностью, рассказал Усик во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Детали

Я тренируюсь каждый день. Вот вчера утром приехал и сразу в тренировочный зал. Тренируюсь с целью, чтобы выйти на ринг в следующем году и с Божьей помощью одержать победу

- заявил Усик.

Он также отметил, что сейчас он не знает, кто будет его следующим соперником. При этом он подчеркнул, что не будет драться с британским боксером Мозесом Итаумой.

С Итаумой? С ним не буду. Он же молод. Еще мне надает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу сказать, с кем буду на ринге, потому что ведутся переговоры. Я вас обману, если скажу какую-то фамилию

- отметил Усик.

Боксер также подчеркнул, что планирует заниматься боксом до 41 года. После этого хочет заняться тренерской деятельностью.

До 41 года я буду боксировать. А дальше я построю Академию спорта и буду там тренировать, и буду там тренироваться

- добавил Усик.

Чемпион также подчеркнул, что свое будущее он связывает с Украиной. Но он не станет удерживать детей от выезда за границу, если они этого захотят после того, как станут взрослыми.

Мое будущее в Украине. Дети на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми - они для себя выберут, где они хотят учиться, где они хотят жить, где они хотят строить свою жизнь. Это их выбор. Если моя дочь скажет, что хочет поехать жить в другую страну - это ее выбор. Я не буду ей говорить: "О Боже, ты чего, мы же здесь родились!"

- подытожил Усик.

Дополнение

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик неожиданно заявил о готовности выйти в клетку против американского боксера, бойца ММА и блогера Джейка Пола. Такая реакция украинца прозвучала после того, как Пол опубликовал видео со своим "планом до 2030 года", где среди прочего упомянул и возможный бой с Усиком.

