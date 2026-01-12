«Манчестер Юнайтед» снова возглавит бывшая легенда клуба – инсайдер

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 3872 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 7796 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 10181 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 12331 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 21758 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 16199 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 18122 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 37792 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36764 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29261 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
82%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко12 января, 10:45 • 4722 просмотра
Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил убежище в Венгрии: в чем его обвиняют дома12 января, 11:02 • 3560 просмотра
Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии12 января, 11:59 • 4398 просмотра
Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ12 января, 13:10 • 4166 просмотра
Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машинVideo12 января, 13:53 • 5652 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 21758 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 30778 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 37792 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 35118 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 39630 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 32492 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 28239 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 34175 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 36352 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 92425 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

«Манчестер Юнайтед» снова возглавит бывшая легенда клуба – инсайдер

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Майкл Каррик принял условия контракта с «Манчестер Юнайтед», соглашение подпишут на этой неделе. Ранее клуб уволил главного тренера Рубена Аморима.

«Манчестер Юнайтед» снова возглавит бывшая легенда клуба – инсайдер

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик снова возглавит «красных дьяволов». Соглашение планируется подписать на этой неделе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает УНН.

Детали

Майкл Каррик принял все условия контрактного предложения «Манчестер Юнайтед». Сделка почти заключена и, как ожидается, будет подписана на этой неделе

— написал Романо, добавив свое фирменное «Here we go».

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, английский «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима. Команду временно возглавил Даррен Флетчер.

"Манчестер Юнайтед" уволил Аморима с поста главного тренера05.01.26, 17:12 • 3871 просмотр

Майкл Каррик выступал за «МЮ» с 2006 по 2018 год. За время пребывания в клубе англичанин завоевал 16 трофеев, среди которых чемпионство Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лига Чемпионов, Лига Европы.

После завершения карьеры работал в структуре «Манчестера», а с ноября по декабрь 2021 года исполнял обязанности главного тренера «красных дьяволов».

С 2022 по 2025 год работал главным тренером английского «Мидлсбро».

Напомним

Мадридский «Реал», за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера после поражения в Суперкубке Испании против каталонской «Барселоны». Королевский клуб возглавит другой бывший футболист «сливочных» — Альваро Арбелоа.

Павел Башинский

Спорт
Реал Мадрид