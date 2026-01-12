«Манчестер Юнайтед» снова возглавит бывшая легенда клуба – инсайдер

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик снова возглавит «красных дьяволов». Соглашение планируется подписать на этой неделе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает УНН.

Детали

Майкл Каррик принял все условия контрактного предложения «Манчестер Юнайтед». Сделка почти заключена и, как ожидается, будет подписана на этой неделе — написал Романо, добавив свое фирменное «Here we go».

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, английский «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима. Команду временно возглавил Даррен Флетчер.

"Манчестер Юнайтед" уволил Аморима с поста главного тренера

Майкл Каррик выступал за «МЮ» с 2006 по 2018 год. За время пребывания в клубе англичанин завоевал 16 трофеев, среди которых чемпионство Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лига Чемпионов, Лига Европы.

После завершения карьеры работал в структуре «Манчестера», а с ноября по декабрь 2021 года исполнял обязанности главного тренера «красных дьяволов».

С 2022 по 2025 год работал главным тренером английского «Мидлсбро».

Напомним

