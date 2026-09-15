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В Раду внесли проект бюджета на 2027 год

Киев • УНН

 • 2478 просмотра

В Верховную Раду подали проект закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год. Подробности документа дополняются.

В Раду внесли проект бюджета на 2027 год

В Верховную Раду внесли проект закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год, передает УНН.

Детали

Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год был подан в Верховную Раду 15 сентября.

Документ зарегистрирован под номером 16000.

Как указано в карточке законопроекта, документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

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Антонина Туманова

Политика
Законы
Государственный бюджет
Верховная Рада
Украина