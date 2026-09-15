В Раду внесли проект бюджета на 2027 год
Киев • УНН
В Верховную Раду подали проект закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год. Подробности документа дополняются.
В Верховную Раду внесли проект закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год, передает УНН.
Детали
Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год был подан в Верховную Раду 15 сентября.
Документ зарегистрирован под номером 16000.
Как указано в карточке законопроекта, документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.
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