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Financial Times
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У Раду внесли проєкт Бюджету на 2027 рік

Київ • УНН

 • 966 перегляди

У Верховну Раду подали проєкт закону про Державний бюджет України на 2027 рік. Подробиці документа доповнюються.

У Раду внесли проєкт Бюджету на 2027 рік

У Верховну Раду внесли проєкт закону про Державний бюджет України на 2027 рік, передає УНН.

Деталі

Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2027 рік було подано у Верховну Раду 15 вересня.

Документ зареєстровано під номером 16000.

Як зазначено у картці законопроєкту, документ отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

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Антоніна Туманова

Політика
Закони
Державний бюджет
Верховна Рада України
Україна