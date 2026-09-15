У Раду внесли проєкт Бюджету на 2027 рік
Київ • УНН
У Верховну Раду подали проєкт закону про Державний бюджет України на 2027 рік. Подробиці документа доповнюються.
У Верховну Раду внесли проєкт закону про Державний бюджет України на 2027 рік, передає УНН.
Деталі
Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2027 рік було подано у Верховну Раду 15 вересня.
Документ зареєстровано під номером 16000.
Як зазначено у картці законопроєкту, документ отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.
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