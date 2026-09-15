У Раду внесли проєкт Бюджету на 2027 рік

У Верховну Раду внесли проєкт закону про Державний бюджет України на 2027 рік, передає УНН.

Деталі

Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2027 рік було подано у Верховну Раду 15 вересня.

Документ зареєстровано під номером 16000.

Як зазначено у картці законопроєкту, документ отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень