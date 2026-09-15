До 8 років за "дропи" - Рада підтримала запровадження відповідальності за передачу карток

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. Документ передбачає кримінальну відповідальність за передачу карток і доступу до рахунків. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

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Відповідно до законопроєкту, планується внести зміни до статті 200 Кримінального кодексу, зокрема змінити її назву на "Незаконні дії з платіжними інструкціями/платіжними повідомленнями/платіжними дорученнями, платіжними інструментами та іншими засобами доступу до банківського та/або платіжного рахунку".

Зокрема, підроблення, фальсифікація платіжних інструкцій/платіжних повідомлень/платіжних доручень, платіжних інструментів, інших засобів доступу до банківського та/або платіжного рахунку, електронних гаманців, індивідуальної облікової інформації каратиметься штрафом від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також пропонується встановити, що привласнення, викрадення, заволодіння шляхом обману або зловживання довірою, або набуття іншим кримінально протиправним шляхом платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації чи інших засобів доступу до них, а також незаконне отримання доступу до банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця каратиметься штрафом у розмірі від 85 тис. гривень до 136 тис. гривень або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Проєкт закону доповнює Кримінальний кодекс статтею 200-1 "Передача, одержання, придбання, зберігання, інше набуття платіжних інструментів для вчинення кримінального правопорушення".

Так, за передачу, одержання, придбання, зберігання або інше набуття платіжних інструментів, даних для доступу до них, банківських чи платіжних рахунків або електронних гаманців, якщо це робиться з метою вчинення шахрайства чи іншого кримінального правопорушення передбачатиметься штраф у розмірі від 5,1 тис. гривень до 17 тис. гривень.

За отримання, купівлю, зберігання, збут чи передачу чужих платіжних інструментів для злочину пропонують штраф від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень або обмеження волі на 2–5 років або позбавлення волі на 2–6 років.

За повторне вчинення або організованою групою - позбавлення волі на 5–8 років.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, а також за організацію схем із "дропами".