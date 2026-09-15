До 8 лет за "дропов" - Рада поддержала введение ответственности за передачу карт

$44.620.0751.520.12
ukenru
12:55 • 9842 просмотра
В Украине вырастет стоимость проезда в электричках — стали известны тарифы и когда их введут
12:10 • 13901 просмотра
Ермаку не продлили обязанность носить электронный браслет
09:36 • 28370 просмотра
Рада согласовала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора
07:51 • 37252 просмотра
В Киеве умер пострадавший во время утренней атаки РФ, 8 раненыхPhoto
15 сентября, 04:54 • 66324 просмотра
Появились новые детали первого сбития дрона над Литвой авиацией НАТО
15 сентября, 04:45 • 52531 просмотра
В США комитет Палаты представителей одобрил законопроект о санкциях против России с тарифами до 500%
15 сентября, 04:38 • 45697 просмотра
В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы
15 сентября, 04:29 • 34625 просмотра
"Эмми-2026" назвала лучшие сериалы и актеров года: кто забрал главные награды
15 сентября, 04:17 • 25644 просмотра
Россия ночью атаковала Киев дронами, есть попадания в 2 районах и тяжело раненый
15 сентября, 02:39 • 22053 просмотра
Ким Чен Ын пообещал Путину «неизменную поддержку» и победу России в «священной войне»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.8м/с
39%
748мм
Популярные новости
БПЛА «Орлан»: характеристики, виды и опасностиPhoto15 сентября, 04:00 • 80952 просмотра
В Ормузском проливе поразили иранское судно, есть погибший - CNN15 сентября, 06:15 • 29717 просмотра
Атака дронов рф на Киев: в двух районах пострадали шесть человек15 сентября, 06:30 • 42178 просмотра
Под Федорова создали должность и за один день забронировали, а зарплату оплачивают из пожертвований - президент фонда07:50 • 16810 просмотра
Фрегат рф выпустил сигнальные ракеты по вертолёту Вооружённых сил Дании 08:43 • 21585 просмотра
публикации
БПЛА «Орлан»: характеристики, виды и опасностиPhoto15 сентября, 04:00 • 81623 просмотра
Не только дистанционное обучение — какие сценарии организации образовательного процесса предложили школам во время тревог14 сентября, 16:13 • 74218 просмотра
Антидепрессанты для собак во время войны: когда животному необходимо медикаментозное лечение
Эксклюзив
14 сентября, 13:55 • 76504 просмотра
День танковых войск ВСУ: история праздника PhotoVideo14 сентября, 10:12 • 87059 просмотра
Поручение без исполнения: почему Департамент здравоохранения Одесской ОВА отказался проверять лечение пациента, умершего в клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
14 сентября, 10:10 • 87822 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Турция
Литва
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор11:29 • 13923 просмотра
Джин Смарт установила исторический рекорд «Эмми», выиграв награду за каждый сезон «Хаков»15 сентября, 01:08 • 58416 просмотра
6-летняя дочь Блума выбрала татуировку из «Пиратов Карибского моря», даже не зная о роли отцаPhoto15 сентября, 00:05 • 65435 просмотра
Детей Меган Маркл и принца Гарри срочно перевели в другую школу из-за угрозы их безопасности14 сентября, 23:05 • 56417 просмотра
Маколей Калкин и Бренда Сонг ответили на слухи об их тайной свадьбе14 сентября, 22:06 • 52133 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Кх-59

До 8 лет за "дропов" - Рада поддержала введение ответственности за передачу карт

Киев • УНН

 • 2050 просмотра

Рада за основу поддержала законопроект об уголовной ответственности за передачу карт и доступа к счетам. За повторные действия предлагают до 8 лет лишения свободы.

До 8 лет за "дропов" - Рада поддержала введение ответственности за передачу карт

Верховная рада приняла  за основу законопроект №16013 для усиления защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества. Документ предусматривает уголовную ответственность за передачу карт и доступа к счетам. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента. 

Детали

Согласно законопроекту, планируется внести изменения в статью 200 Уголовного кодекса, в частности изменить ее название на "Незаконные действия с платежными инструкциями/платежными сообщениями/платежными поручениями, платежными инструментами и другими средствами доступа к банковскому и/или платежному счету".  

В частности, подделка, фальсификация платежных инструкций/платежных сообщений/платежных поручений, платежных инструментов, других средств доступа к банковскому и/или платежному счету, электронных кошельков, индивидуальной учетной информации будет караться штрафом от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Также предлагается установить, что присвоение, кража, завладение путем обмана или злоупотребления доверием либо приобретение иным уголовно противоправным путем платежных инструментов, индивидуальной учетной информации или других средств доступа к ним, а также незаконное получение доступа к банковскому и/или платежному счету, электронному кошельку будет караться штрафом в размере от 85 тыс. гривен до 136 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 200-1 "Передача, получение, приобретение, хранение, иное приобретение платежных инструментов для совершения уголовного правонарушения".

Так, за передачу, получение, приобретение, хранение или иное приобретение платежных инструментов, данных для доступа к ним, банковских или платежных счетов либо электронных кошельков, если это делается с целью совершения мошенничества или другого уголовного правонарушения, будет предусмотрен штраф в размере от 5,1 тыс. гривен до 17 тыс. гривен. 

За получение, покупку, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов для преступления предлагают установить штраф от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничение свободы на 2–5 лет, или лишение свободы на 2–6 лет.

За повторное совершение или совершение организованной группой — лишение свободы на 5–8 лет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических кол-центров, а также за организацию схем с "дропами". 

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Законы
Кибератака
Банковская карта
Пожизненное лишение свободы
Верховная Рада
Владимир Зеленский