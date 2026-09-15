До 8 лет за "дропов" - Рада поддержала введение ответственности за передачу карт

Верховная рада приняла за основу законопроект №16013 для усиления защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества. Документ предусматривает уголовную ответственность за передачу карт и доступа к счетам. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Согласно законопроекту, планируется внести изменения в статью 200 Уголовного кодекса, в частности изменить ее название на "Незаконные действия с платежными инструкциями/платежными сообщениями/платежными поручениями, платежными инструментами и другими средствами доступа к банковскому и/или платежному счету".

В частности, подделка, фальсификация платежных инструкций/платежных сообщений/платежных поручений, платежных инструментов, других средств доступа к банковскому и/или платежному счету, электронных кошельков, индивидуальной учетной информации будет караться штрафом от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также предлагается установить, что присвоение, кража, завладение путем обмана или злоупотребления доверием либо приобретение иным уголовно противоправным путем платежных инструментов, индивидуальной учетной информации или других средств доступа к ним, а также незаконное получение доступа к банковскому и/или платежному счету, электронному кошельку будет караться штрафом в размере от 85 тыс. гривен до 136 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 200-1 "Передача, получение, приобретение, хранение, иное приобретение платежных инструментов для совершения уголовного правонарушения".

Так, за передачу, получение, приобретение, хранение или иное приобретение платежных инструментов, данных для доступа к ним, банковских или платежных счетов либо электронных кошельков, если это делается с целью совершения мошенничества или другого уголовного правонарушения, будет предусмотрен штраф в размере от 5,1 тыс. гривен до 17 тыс. гривен.

За получение, покупку, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов для преступления предлагают установить штраф от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничение свободы на 2–5 лет, или лишение свободы на 2–6 лет.

За повторное совершение или совершение организованной группой — лишение свободы на 5–8 лет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических кол-центров, а также за организацию схем с "дропами".