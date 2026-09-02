Зеленський направив у Раду законопроєкти проти шахрайських кол-центрів і "дропів", очікує невідкладного розгляду

Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, а також за організацію схем із "дропами", передає УНН.

Направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участь у них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками - повідомив Президент у Telegram.

За його словами, відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає.

Упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами". На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності. На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами. Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами. Прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти - резюмував Зеленський.

В Україні хочуть посилити відповідальність організаторів шахрайських кол-центрів - Зеленський завтра внесе до Ради законопроєкт