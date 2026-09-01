В Україні хочуть посилити відповідальність організаторів шахрайських кол-центрів - Зеленський завтра внесе до Ради законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вранці 2 вересня направить до Верховної Ради законопроєкти, які передбачатимуть посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів. Деталі майбутніх змін Глава держави поки не розкрив, передає УНН.

Деталі

Про підготовку законодавчих ініціатив Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 1 вересня.

Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закрити. Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати — заявив Президент.

Зауважимо, що станом на вечір 1 вересня нові президентські законопроєкти у базі Верховної Ради ще відсутні. Відтак наразі невідомо, які саме статті Кримінального кодексу пропонує змінити український лідер, наскільки планують посилити санкції та чи передбачатиметься окрема відповідальність за створення й керівництво шахрайськими кол-центрами.

При цьому чинне законодавство вже передбачає суворе покарання за шахрайство, вчинене організованою групою. За частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу такі дії можуть каратися позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Тож анонсоване Зеленським посилення відповідальності може стосуватися не лише збільшення строків ув'язнення, а й запровадження окремого складу злочину для осіб, які створюють, фінансують або керують шахрайською інфраструктурою. Остаточно це стане зрозуміло після публікації текстів президентських законопроєктів.

Як парламентарі вже пропонували боротися з колл-центрами

У парламенті вже реєстрували законопроєкт №10190 щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство, зареєстрований ще у жовтні 2023 року.

У травні 2024 року Верховна Рада ухвалила його за основу, однак станом на вересень 2026 року документ все ще готується до другого читання.

Проєкт, зокрема, пропонує доповнити Кримінальний кодекс окремими статтями щодо електронно-комунікаційного шахрайства, створення та керівництва електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також залучення людей до її діяльності.

За створення або керівництво такою організацією, а також участь у ній пропонувалося передбачити від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас наразі немає офіційного підтвердження, що нові президентські законопроєкти будуть пов'язані саме з документом №10190 або повторюватимуть його положення.

Масштаб проблеми

Анонс Зеленського пролунав на тлі масштабних операцій правоохоронців проти шахрайських кол-центрів.

У серпні Національна поліція повідомляла, що спільно із СБУ та Офісом генерального прокурора провела понад 400 обшуків та припинила діяльність 94 шахрайських кол-центрів. Було виявлено майже 1,8 тисячі обладнаних робочих місць, а 26 фігурантам повідомили про підозру. Правоохоронці вилучили понад 3,3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, понад 1,3 тисячі телефонів, тисячі SIM-карт, банківські картки, доступи до криптогаманців, автомобілі та значні суми готівки.

Шахраї представлялися працівниками банків, брокерських компаній або правоохоронних органів, створювали фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи, використовували програми віддаленого доступу та отримували банківські дані потерпілих.

Крім того, 1 вересня правоохоронці повідомили про припинення діяльності нових шахрайських кол-центрів у Дніпрі та Харкові, а також про викриття мережі фіктивних інвестиційних платформ, через які ошукували громадян понад 20 країн.