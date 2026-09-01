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Financial Times

В Украине хотят усилить ответственность организаторов мошеннических кол-центров — Зеленский завтра внесет в Раду законопроект

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Зеленский заявил, что 2 сентября направит в Раду законопроект против организаторов мошеннических кол-центров. По состоянию на вечер 1 сентября новые президентские законопроекты в базе Верховной рады отсутствуют.

В Украине хотят усилить ответственность организаторов мошеннических кол-центров — Зеленский завтра внесет в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 2 сентября направит в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности для организаторов мошеннических кол-центров. Детали будущих изменений глава государства пока не раскрыл, передает УНН.

Детали

О подготовке законодательных инициатив Зеленский сообщил в вечернем обращении 1 сентября.

Завтра утром в Верховную Раду я направлю законопроекты об усилении уголовной ответственности для тех, кто организовывает мошеннические кол-центры. Нужно закрыть эту тему. Есть соответствующие шаги правоохранителей. Нужны законодательные шаги. Все организаторы кол-центров должны отвечать 

— заявил Президент.

Отметим, что по состоянию на вечер 1 сентября новые президентские законопроекты в базе Верховной Рады еще отсутствуют. Поэтому пока неизвестно, какие именно статьи Уголовного кодекса предлагает изменить украинский лидер, насколько планируют усилить санкции и будет ли предусмотрена отдельная ответственность за создание и руководство мошенническими кол-центрами.

При этом действующее законодательство уже предусматривает суровое наказание за мошенничество, совершенное организованной группой. Согласно части 5 статьи 190 Уголовного кодекса, такие действия могут наказываться лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Таким образом, анонсированное Зеленским усиление ответственности может касаться не только увеличения сроков лишения свободы, но и введения отдельного состава преступления для лиц, которые создают, финансируют или руководят мошеннической инфраструктурой. Окончательно это станет понятно после публикации текстов президентских законопроектов.

Как парламентарии уже предлагали бороться с колл-центрами

В парламенте уже регистрировали законопроект №10190 об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество, зарегистрированный еще в октябре 2023 года.

В мае 2024 года Верховная Рада приняла его за основу, однако по состоянию на сентябрь 2026 года документ все еще готовится ко второму чтению.

Проект, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс отдельными статьями об электронно-коммуникационном мошенничестве, создании и руководстве электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также вовлечении людей в ее деятельность.

За создание или руководство такой организацией, а также участие в ней предлагалось предусмотреть от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время пока нет официального подтверждения, что новые президентские законопроекты будут связаны именно с документом №10190 или будут повторять его положения.

Масштаб проблемы

Анонс Зеленского прозвучал на фоне масштабных операций правоохранителей против мошеннических кол-центров. 

В августе Национальная полиция сообщала, что совместно с СБУ и Офисом генерального прокурора провела более 400 обысков и прекратила деятельность 94 мошеннических кол-центров. Было обнаружено почти 1,8 тысячи оборудованных рабочих мест, а 26 фигурантам сообщили о подозрении. Правоохранители изъяли более 3,3 тысячи единиц компьютерной техники, более 1,3 тысячи телефонов, тысячи SIM-карт, банковские карты, доступы к криптокошелькам, автомобили и значительные суммы наличных.

Мошенники представлялись сотрудниками банков, брокерских компаний или правоохранительных органов, создавали фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы, использовали программы удаленного доступа и получали банковские данные потерпевших.

Кроме того,  1 сентября правоохранители сообщили о прекращении деятельности новых мошеннических кол-центров в Днепре и Харькове, а также о раскрытии сети фиктивных инвестиционных платформ, через которые обманывали граждан более чем 20 стран.

Александра Василенко

ПолитикаКриминал и ЧП
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