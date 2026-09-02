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Зеленский направил в Раду законопроекты против мошеннических кол-центров и "дропов", ожидает неотложного рассмотрения

Киев • УНН

 • 762 просмотра

По словам Главы государства, ответственность за мошеннические кол-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто является исполнителями, но и для тех, кто все организует и богатеет на кол-центрах.

Зеленский направил в Раду законопроекты против мошеннических кол-центров и "дропов", ожидает неотложного рассмотрения

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических кол-центров, а также за организацию схем с "дропами", передает УНН.

Направил в Верховную раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических кол-центров, участие в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами 

- сообщил Президент в Telegram.

По его словам, ответственность за мошеннические кол-центры должна быть четкой и жесткой — не только для тех, кто является исполнителями в работе кол-центров, но и для тех, кто все это организует, богатеет на кол-центрах и владеет ими. Первый законопроект именно это и предусматривает. 

Вводится также усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в частности с так называемыми "дропами". На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть предприняты соответствующие шаги и внесены изменения в алгоритмы, которые дадут банкам больше возможностей защищать права и законные интересы людей и предприятий, а также не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств, полученных от незаконной деятельности. На уровне закона мы создадим необходимую основу для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами и платежными инструментами. Этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Европейского союза, что предусмотрено договоренностями с нашими партнерами. Прошу парламентариев безотлагательно рассмотреть эти законопроекты 

- резюмировал Зеленский.

В Украине хотят усилить ответственность организаторов мошеннических кол-центров — Зеленский завтра внесет в Раду законопроект01.09.26, 22:18 • 3854 просмотра

Антонина Туманова

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