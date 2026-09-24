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В Киеве установят памятник Мазепе на месте демонтированного ленина

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

Кабмин поддержал установку памятника Ивану Мазепе на бульваре Шевченко. Его проект выберут на открытом конкурсе.

В Киеве установят памятник Мазепе на месте демонтированного ленина

Кабинет Министров Украины поддержал предложение Министерства культуры Украины об установке в Киеве памятника гетману Украины Ивану Мазепе. Его предлагают разместить на бульваре Тараса Шевченко — на месте демонтированного памятника владимиру ленину. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, пишет УНН.

Иван Мазепа — одна из ключевых фигур украинской истории, государственный деятель, который последовательно отстаивал политическую субъектность Украины и поддерживал развитие украинской культуры и образования. Киев должен достойно почтить его память в публичном пространстве. Для нас важно, чтобы будущий памятник появился по результатам открытого конкурса, с привлечением профессионального сообщества и с соблюдением всех необходимых процедур

- отметила Вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины

Для определения вида будущего памятника проведут открытый конкурс на лучший эскизный проект. Его организацию обеспечат Министерство культуры Украины совместно с Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования и Киевской городской государственной администрацией. Министерство культуры Украины также станет заказчиком проектирования и изготовления памятника.

Отмечается, что установку памятника и благоустройство прилегающей территории будут финансировать из бюджета Киева. Для проектирования и изготовления памятника также могут привлекаться средства из других источников, не запрещенных законодательством. Окончательную стоимость определят после проведения конкурса и утверждения проектно-сметной документации.

Зеленский подписал указ об установке памятника Ивану Мазепе в Киеве22.08.26, 16:51 • 7560 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Бережная Татьяна Васильевна
Кабинет Министров Украины
Киевская городская государственная администрация
Киев