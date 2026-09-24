В Киеве установят памятник Мазепе на месте демонтированного ленина

Кабинет Министров Украины поддержал предложение Министерства культуры Украины об установке в Киеве памятника гетману Украины Ивану Мазепе. Его предлагают разместить на бульваре Тараса Шевченко — на месте демонтированного памятника владимиру ленину. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, пишет УНН.

Иван Мазепа — одна из ключевых фигур украинской истории, государственный деятель, который последовательно отстаивал политическую субъектность Украины и поддерживал развитие украинской культуры и образования. Киев должен достойно почтить его память в публичном пространстве. Для нас важно, чтобы будущий памятник появился по результатам открытого конкурса, с привлечением профессионального сообщества и с соблюдением всех необходимых процедур - отметила Вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины

Для определения вида будущего памятника проведут открытый конкурс на лучший эскизный проект. Его организацию обеспечат Министерство культуры Украины совместно с Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования и Киевской городской государственной администрацией. Министерство культуры Украины также станет заказчиком проектирования и изготовления памятника.

Отмечается, что установку памятника и благоустройство прилегающей территории будут финансировать из бюджета Киева. Для проектирования и изготовления памятника также могут привлекаться средства из других источников, не запрещенных законодательством. Окончательную стоимость определят после проведения конкурса и утверждения проектно-сметной документации.

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