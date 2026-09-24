У Києві встановлять пам'ятник Мазепі на місці демонтованого леніна

$44.860.0751.190.15
ukenru
08:00 • 1858 перегляди
Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО
Ексклюзив
06:56 • 12531 перегляди
У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчик
05:21 • 18955 перегляди
Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф
23 вересня, 22:20 • 39910 перегляди
росія вдарила по Києву балістикою
23 вересня, 18:22 • 49025 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
23 вересня, 18:09 • 33754 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
23 вересня, 16:51 • 29788 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 48064 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
23 вересня, 16:02 • 45123 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
23 вересня, 14:26 • 50141 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.5м/с
90%
744мм
Популярнi новини
росіяни прицільно вдарили по храму святого Іоанна Предтечі у Краматорську, є пораненіVideo23 вересня, 22:51 • 11627 перегляди
Кількість загиблих через ракетну атаку на Київ зросла24 вересня, 00:26 • 15157 перегляди
Ворог атакував Одесу - пошкоджено лікарню, школу та житлові будинки24 вересня, 01:28 • 17251 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?06:00 • 14600 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 12164 перегляди
Публікації
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 12299 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?06:00 • 14737 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 48064 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей23 вересня, 16:02 • 45123 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку23 вересня, 14:26 • 50141 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 31179 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 39141 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 41202 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 48702 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 48878 перегляди
Актуальне
Опалення
Forbes
Fox News
B-1 Lancer
Ракетна система С-400

У Києві встановлять пам'ятник Мазепі на місці демонтованого леніна

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Кабмін підтримав встановлення пам’ятника Івану Мазепі на бульварі Шевченка. Його проєкт оберуть на відкритому конкурсі.

У Києві встановлять пам'ятник Мазепі на місці демонтованого леніна

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства культури України щодо встановлення у Києві пам’ятника гетьману України Івану Мазепі. Його пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка — на місці демонтованого пам’ятника володимиру леніну. Про це повідомляє Міністерство культури України, пише УНН.

Іван Мазепа - одна з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб’єктність України та підтримував розвиток української культури й освіти. Київ має гідно вшанувати його пам’ять у публічному просторі. Для нас важливо, щоб майбутній пам’ятник з’явився за результатами відкритого конкурсу, із залученням професійної спільноти та з дотриманням усіх необхідних процедур

- зазначила Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України

Для визначення вигляду майбутнього пам’ятника проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Його організацію забезпечать Міністерство культури України разом із Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та Київською міською державною адміністрацією. Міністерство культури України також стане замовником проєктування та виготовлення пам’ятника.

Зазначається, що встановлення пам’ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення пам’ятника також можуть залучати кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. Остаточну вартість визначать після проведення конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації.

Зеленський підписав указ про встановлення пам’ятника Івану Мазепі в Києві22.08.26, 16:51 • 7560 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
Бережна Тетяна Василівна
Кабінет Міністрів України
Київська міська державна адміністрація
Київ