У Києві встановлять пам'ятник Мазепі на місці демонтованого леніна

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства культури України щодо встановлення у Києві пам’ятника гетьману України Івану Мазепі. Його пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка — на місці демонтованого пам’ятника володимиру леніну. Про це повідомляє Міністерство культури України, пише УНН.

Іван Мазепа - одна з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб’єктність України та підтримував розвиток української культури й освіти. Київ має гідно вшанувати його пам’ять у публічному просторі. Для нас важливо, щоб майбутній пам’ятник з’явився за результатами відкритого конкурсу, із залученням професійної спільноти та з дотриманням усіх необхідних процедур - зазначила Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України

Для визначення вигляду майбутнього пам’ятника проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Його організацію забезпечать Міністерство культури України разом із Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та Київською міською державною адміністрацією. Міністерство культури України також стане замовником проєктування та виготовлення пам’ятника.

Зазначається, що встановлення пам’ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення пам’ятника також можуть залучати кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. Остаточну вартість визначать після проведення конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації.

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