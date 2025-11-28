Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на мине

К северу от побережья Турции нефтяной танкер Kairos, входящий в теневой флот России, получил повреждения после вероятного подрыва на морской мине, сообщил местный портовый агент. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Bloomberg.

Детали

Генеральное управление морских дел Турции уточнило, что на судне вспыхнул пожар из-за внешнего удара, и для эвакуации 25 членов экипажа были направлены спасательные суда. На момент инцидента танкер не перевозил груз.

Kairos – судно класса Suezmax, которое находится под санкциями Великобритании и ЕС за перевозку российской нефти, но не под санкциями США. Предыдущий рейс танкера проходил из Новороссийска в Парадип в Индии, где он перевозил нефть марки Urals. Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, после этого Kairos возвращался в российский порт для загрузки нового груза.

