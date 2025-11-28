Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на мине

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 4372 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 8818 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 15749 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 14813 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 12943 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 29265 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20103 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 17842 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 34273 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19667 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
84%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 21822 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 24837 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 24279 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 26915 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 17142 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 15747 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 17219 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 29263 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 26998 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 34271 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 23274 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 40502 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 60608 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 93171 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 108096 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор

Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на мине

Киев • УНН

 • 426 просмотра

К северу от побережья Турции танкер Kairos, входящий в теневой флот рф, получил повреждения и загорелся. Судно, находящееся под санкциями ЕС и Великобритании, не перевозило груз во время инцидента.

Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на мине

К северу от побережья Турции нефтяной танкер Kairos, входящий в теневой флот России, получил повреждения после вероятного подрыва на морской мине, сообщил местный портовый агент. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Bloomberg.

Детали

Генеральное управление морских дел Турции уточнило, что на судне вспыхнул пожар из-за внешнего удара, и для эвакуации 25 членов экипажа были направлены спасательные суда. На момент инцидента танкер не перевозил груз.

Kairos – судно класса Suezmax, которое находится под санкциями Великобритании и ЕС за перевозку российской нефти, но не под санкциями США. Предыдущий рейс танкера проходил из Новороссийска в Парадип в Индии, где он перевозил нефть марки Urals. Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, после этого Kairos возвращался в российский порт для загрузки нового груза.

Изоляция углубляется: россия не получила места в Совете Международной морской организации28.11.25, 14:32 • 3462 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Индия
Европейский Союз
Турция
Соединённые Штаты