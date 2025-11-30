У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів

$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 2278 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 15380 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 27003 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 22386 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 22097 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21033 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16381 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15949 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14462 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15064 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
87%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський відвідає Париж для зустрічі з Макроном: стали відомі дата і порядок денний візиту29 листопада, 23:02 • 6490 перегляди
Ворожа атака на Київщину: одна людина загинула, 11 постраждали у Вишгороді29 листопада, 23:11 • 3144 перегляди
"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"Photo29 листопада, 23:33 • 5468 перегляди
США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса30 листопада, 00:05 • 7090 перегляди
Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівціVideo30 листопада, 01:06 • 3776 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 20228 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 69850 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 54771 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 62662 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 61193 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Вишгород
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 20228 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 37391 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 54883 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 74412 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 106071 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Танкер KAIROS, підірваний у Чорному морі, який перевозив російські нафтопродукти, поки що не може бути відбуксирований до берега. Судно змістилося на 18 кілометрів від узбережжя, а розлив нафтопродуктів розтягнувся на 16 кілометрів.

У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів

Турецькі рятувальники не можуть відбуксирувати до берега танкер KAIROS, який був підірваний українськими морськими дронами. Судно використовували для перевезення російських нафтопродуктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на  ТГ-канал "Кримський вітер".

Деталі

За даними супутникових знімків, біля танкера KAIROS, що перебував під прапором Гамбії та входить до російського тіньового флоту, постійно працює турецьке рятувальне судно. Однак за минулу добу танкер змістився на 18 кілометрів на північ - далі від турецького узбережжя, що ускладнює його буксирування.

Танкер був атакований українськими дронами у п’ятницю ввечері за 52 милі від Босфору. Після вибуху на борту спалахнула сильна пожежа.

Моніторингова група "Кримського вітру" повідомляє про значний розлив нафтопродуктів. Пляма розтягнулася на 16 кілометрів зі сходу на захід і на 4,5 кілометра з півночі на південь.

Міністерство транспорту Туреччини раніше заявило про пожежу на 274-метровому танкері, що прямував із Єгипту до російського порту. Екіпаж із судна евакуювали.

росія використовує танкери тіньового флоту для перевезення нафти й нафтопродуктів із чорноморських портів у новоросійську, південній озеріївці, туапсе та тамані.

Турецькі служби продовжують стежити за ситуацією навколо танкера KAIROS. Розлив нафтопродуктів та дрейф судна становлять ризики для екології та судноплавства в регіоні.

Нагадаємо

Два танкери, Kairos та Virat, що перевозили російську нафту та перебували під санкціями, підірвалися біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Причини інцидентів невідомі, триває рятувальна операція.

Алла Кіосак

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Гамбія
Туреччина
Єгипет