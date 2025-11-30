У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів
Київ • УНН
Танкер KAIROS, підірваний у Чорному морі, який перевозив російські нафтопродукти, поки що не може бути відбуксирований до берега. Судно змістилося на 18 кілометрів від узбережжя, а розлив нафтопродуктів розтягнувся на 16 кілометрів.
Турецькі рятувальники не можуть відбуксирувати до берега танкер KAIROS, який був підірваний українськими морськими дронами. Судно використовували для перевезення російських нафтопродуктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТГ-канал "Кримський вітер".
Деталі
За даними супутникових знімків, біля танкера KAIROS, що перебував під прапором Гамбії та входить до російського тіньового флоту, постійно працює турецьке рятувальне судно. Однак за минулу добу танкер змістився на 18 кілометрів на північ - далі від турецького узбережжя, що ускладнює його буксирування.
Танкер був атакований українськими дронами у п’ятницю ввечері за 52 милі від Босфору. Після вибуху на борту спалахнула сильна пожежа.
Моніторингова група "Кримського вітру" повідомляє про значний розлив нафтопродуктів. Пляма розтягнулася на 16 кілометрів зі сходу на захід і на 4,5 кілометра з півночі на південь.
Міністерство транспорту Туреччини раніше заявило про пожежу на 274-метровому танкері, що прямував із Єгипту до російського порту. Екіпаж із судна евакуювали.
росія використовує танкери тіньового флоту для перевезення нафти й нафтопродуктів із чорноморських портів у новоросійську, південній озеріївці, туапсе та тамані.
Турецькі служби продовжують стежити за ситуацією навколо танкера KAIROS. Розлив нафтопродуктів та дрейф судна становлять ризики для екології та судноплавства в регіоні.
Нагадаємо
Два танкери, Kairos та Virat, що перевозили російську нафту та перебували під санкціями, підірвалися біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Причини інцидентів невідомі, триває рятувальна операція.