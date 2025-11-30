$42.190.00
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 15330 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 26962 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 22350 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 22070 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 21020 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16370 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15940 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14456 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 15059 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56 • 69822 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 54746 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 62636 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 61162 просмотра
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Танкер KAIROS, подорванный в Черном море, перевозивший российские нефтепродукты, пока не может быть отбуксирован к берегу. Судно сместилось на 18 километров от побережья, а разлив нефтепродуктов растянулся на 16 километров.

В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктов

Турецкие спасатели не могут отбуксировать к берегу танкер KAIROS, который был подорван украинскими морскими дронами. Судно использовали для перевозки российских нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТГ-канал "Крымский ветер".

Детали

По данным спутниковых снимков, возле танкера KAIROS, находившегося под флагом Гамбии и входящего в российский теневой флот, постоянно работает турецкое спасательное судно. Однако за минувшие сутки танкер сместился на 18 километров к северу - дальше от турецкого побережья, что усложняет его буксировку.

Танкер был атакован украинскими дронами в пятницу вечером в 52 милях от Босфора. После взрыва на борту вспыхнул сильный пожар.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщает о значительном разливе нефтепродуктов. Пятно растянулось на 16 километров с востока на запад и на 4,5 километра с севера на юг.

Министерство транспорта Турции ранее заявило о пожаре на 274-метровом танкере, следовавшем из Египта в российский порт. Экипаж с судна эвакуировали.

Россия использует танкеры теневого флота для перевозки нефти и нефтепродуктов из черноморских портов в Новороссийске, Южной Озереевке, Туапсе и Тамани.

Турецкие службы продолжают следить за ситуацией вокруг танкера KAIROS. Разлив нефтепродуктов и дрейф судна представляют риски для экологии и судоходства в регионе.

Напомним

Два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море. Причины инцидентов неизвестны, продолжается спасательная операция.

Алла Киосак

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Гамбия
Турция
Египет