В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктов
Киев • УНН
Танкер KAIROS, подорванный в Черном море, перевозивший российские нефтепродукты, пока не может быть отбуксирован к берегу. Судно сместилось на 18 километров от побережья, а разлив нефтепродуктов растянулся на 16 километров.
Турецкие спасатели не могут отбуксировать к берегу танкер KAIROS, который был подорван украинскими морскими дронами. Судно использовали для перевозки российских нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТГ-канал "Крымский ветер".
Детали
По данным спутниковых снимков, возле танкера KAIROS, находившегося под флагом Гамбии и входящего в российский теневой флот, постоянно работает турецкое спасательное судно. Однако за минувшие сутки танкер сместился на 18 километров к северу - дальше от турецкого побережья, что усложняет его буксировку.
Танкер был атакован украинскими дронами в пятницу вечером в 52 милях от Босфора. После взрыва на борту вспыхнул сильный пожар.
Мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщает о значительном разливе нефтепродуктов. Пятно растянулось на 16 километров с востока на запад и на 4,5 километра с севера на юг.
Министерство транспорта Турции ранее заявило о пожаре на 274-метровом танкере, следовавшем из Египта в российский порт. Экипаж с судна эвакуировали.
Россия использует танкеры теневого флота для перевозки нефти и нефтепродуктов из черноморских портов в Новороссийске, Южной Озереевке, Туапсе и Тамани.
Турецкие службы продолжают следить за ситуацией вокруг танкера KAIROS. Разлив нефтепродуктов и дрейф судна представляют риски для экологии и судоходства в регионе.
Напомним
Два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море. Причины инцидентов неизвестны, продолжается спасательная операция.