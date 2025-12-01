$42.270.07
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Третий за неделю танкер теневого флота РФ пострадал от взрыва, на этот раз у берегов Сенегала

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Танкер "Мерсин", связанный с Россией, подвергся четырем внешним взрывам у Дакара, Сенегал, что привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Это третий подобный инцидент за несколько дней с российскими танкерами, к двум предыдущим может быть причастна СБУ.

Третий за неделю танкер теневого флота РФ пострадал от взрыва, на этот раз у берегов Сенегала

Нефтяной танкер "Мерсин", связанный с Россией, пострадал от взрывов в море вблизи Дакара, Сенегал, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от компании-оператора, пишет УНН

Детали

Судно "Мерсин", перевозившее дизельное топливо, пострадало от четырех внешних взрывов, однако экипаж остался в безопасности, а загрязнение морской воды не зафиксировано.

По данным судоходной компании "Бешикташ", морская вода попала в машинное отделение, однако судно оставалось устойчивым. Компания активно сотрудничает со страховщиками и сенегальскими властями для устранения последствий инцидента и расследует его причины.

Аналитическая компания Kpler уточняет, что "Мерсин" перевозил дизельное топливо и в течение года несколько раз заходил в российские порты. 

Администрация порта Сенегала сообщила, что состояние судна стабилизировано благодаря буксирам и техническому надзору. Сейчас проколы в корпусе герметизируют, а груз перегружают, чтобы избежать дестабилизации во время откачки.

Этот инцидент стал третьим случаем за три дня, связанным с российскими танкерами. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Служба безопасности Украины причастна к двум предыдущим случаям в Черном море с пустыми судами в конце прошлой недели.

Степан Гафтко

