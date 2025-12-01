Третий за неделю танкер теневого флота РФ пострадал от взрыва, на этот раз у берегов Сенегала
Киев • УНН
Танкер "Мерсин", связанный с Россией, подвергся четырем внешним взрывам у Дакара, Сенегал, что привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Это третий подобный инцидент за несколько дней с российскими танкерами, к двум предыдущим может быть причастна СБУ.
Нефтяной танкер "Мерсин", связанный с Россией, пострадал от взрывов в море вблизи Дакара, Сенегал, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от компании-оператора, пишет УНН.
Детали
Судно "Мерсин", перевозившее дизельное топливо, пострадало от четырех внешних взрывов, однако экипаж остался в безопасности, а загрязнение морской воды не зафиксировано.
Еще один российский танкер подорвался у побережья Турции: что известно28.11.25, 20:49 • 8201 просмотр
По данным судоходной компании "Бешикташ", морская вода попала в машинное отделение, однако судно оставалось устойчивым. Компания активно сотрудничает со страховщиками и сенегальскими властями для устранения последствий инцидента и расследует его причины.
Аналитическая компания Kpler уточняет, что "Мерсин" перевозил дизельное топливо и в течение года несколько раз заходил в российские порты.
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктов30.11.25, 10:42 • 17092 просмотра
Администрация порта Сенегала сообщила, что состояние судна стабилизировано благодаря буксирам и техническому надзору. Сейчас проколы в корпусе герметизируют, а груз перегружают, чтобы избежать дестабилизации во время откачки.
Этот инцидент стал третьим случаем за три дня, связанным с российскими танкерами. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Служба безопасности Украины причастна к двум предыдущим случаям в Черном море с пустыми судами в конце прошлой недели.
Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby29.11.25, 13:19 • 7736 просмотров