россия снова атаковала два порта Одесской области: есть погибший, еще пятеро - ранены

Армия рф нанесла очередной удар по двум портам Одесской области, один человек погиб, еще пятеро - ранены. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

россия нанесла очередной удар по двум портам Одесской области. К сожалению, один человек погиб. Выражаем соболезнования семье и близким. По меньшей мере пять человек получили ранения — им оказывается вся необходимая медицинская помощь. - сообщил Вилкул.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом.

Все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. Порты продолжают работу. Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, задействованной в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику. - резюмировал вице-премьер.

