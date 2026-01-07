россия снова атаковала два порта Одесской области: есть погибший, еще пятеро - ранены
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по двум портам Одесской области, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Повреждены портовые объекты, административные здания и контейнеры с маслом.
Армия рф нанесла очередной удар по двум портам Одесской области, один человек погиб, еще пятеро - ранены. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
россия нанесла очередной удар по двум портам Одесской области. К сожалению, один человек погиб. Выражаем соболезнования семье и близким. По меньшей мере пять человек получили ранения — им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По его словам, в результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом.
Все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. Порты продолжают работу. Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, задействованной в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику.
