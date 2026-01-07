Массированная атака рф на порты Одесской области: число пострадавших возросло до восьми
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф на порты в Одесской области число пострадавших возросло до восьми человек. Один человек погиб, всем раненым оказывается медицинская помощь.
В результате массированной атаки рф на порты в Одесской области количество пострадавших возросло до восьми человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, количество пострадавших в результате массированной атаки по портам Одесской области возросло до восьми человек. Один человек погиб. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь
По его словам, все службы работают на местах, с учетом ситуации безопасности.
