Массированная атака рф на порты Одесской области: число пострадавших возросло до восьми

16:11 • 192 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 1834 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 9420 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15045 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 20785 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 21731 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 22434 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 17825 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 16935 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30863 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
Графики отключений электроэнергии
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31
Эксклюзив
11:31 • 20792 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Андрей Гнатов
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Венесуэла
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
The New York Times
Дипломатка

Массированная атака рф на порты Одесской области: число пострадавших возросло до восьми

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В результате массированной атаки рф на порты в Одесской области число пострадавших возросло до восьми человек. Один человек погиб, всем раненым оказывается медицинская помощь.

Массированная атака рф на порты Одесской области: число пострадавших возросло до восьми

В результате массированной атаки рф на порты в Одесской области количество пострадавших возросло до восьми человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, количество пострадавших в результате массированной атаки по портам Одесской области возросло до восьми человек. Один человек погиб. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь 

- сообщил Кипер.

По его словам, все службы работают на местах, с учетом ситуации безопасности.

россия снова атаковала два порта Одесской области: есть погибший, еще пятеро - ранены07.01.26, 17:44 • 738 просмотров

Антонина Туманова

Олег Кипер
Одесская область