Массированная атака рф на порты Одесской области: число пострадавших возросло до восьми

В результате массированной атаки рф на порты в Одесской области количество пострадавших возросло до восьми человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, количество пострадавших в результате массированной атаки по портам Одесской области возросло до восьми человек. Один человек погиб. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь - сообщил Кипер.

По его словам, все службы работают на местах, с учетом ситуации безопасности.

