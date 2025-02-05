окупанти заохочують дітей з ТОТ навчатися у військових навчальних закладах рф

росіяни примусово залучають дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до військових закладів рф, готуючи їх до майбутніх війн. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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За інформацією ЦНС, ворог запровадив на ТОТ України можливість позачергового зарахування дітей до військових навчальних закладів росії без будь-яких іспитів.

Фактично, це означає створення спеціальних квот для школярів з ТОТ, аби якомога більше з них було спрямовано до військових училищ рф. Головна мета кремля – змалку інтегрувати їх у російський правовий, освітній та політичний простір, позбавити української ідентичності та зробити частиною своєї військової машини - пише ЦНС.

"Навчання у таких військових закладах автоматично веде до подальшого підписання контрактів з армією окупанта, а значить – перетворення їх на інструмент нових загарбницьких війн кремля", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На окупованій Луганщині загарбники продовжують вербувати дітей до російської "юнармії". Окупанти планують до 2025 року вдвічі збільшити кількість таких центрів для знищення української ідентичності молоді.

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