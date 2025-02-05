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окупанти заохочують дітей з ТОТ навчатися у військових навчальних закладах рф

окупанти заохочують дітей з ТОТ навчатися у військових навчальних закладах рф

Київ • УНН

 • 30097 перегляди

окупанти запровадили позачергове зарахування українських дітей з ТОТ до військових навчальних закладів рф без іспитів. Мета - інтегрувати їх у російський простір та зробити частиною військової системи.

росіяни примусово залучають дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до військових закладів рф, готуючи їх до майбутніх війн. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За інформацією ЦНС, ворог запровадив на ТОТ України можливість позачергового зарахування дітей до військових навчальних закладів росії без будь-яких іспитів.

Фактично, це означає створення спеціальних квот для школярів з ТОТ, аби якомога більше з них було спрямовано до військових училищ рф. Головна мета кремля – змалку інтегрувати їх у російський правовий, освітній та політичний простір, позбавити української ідентичності та зробити частиною своєї військової машини

- пише ЦНС.

"Навчання у таких військових закладах автоматично веде до подальшого підписання контрактів з армією окупанта, а значить – перетворення їх на інструмент нових загарбницьких війн кремля", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На окупованій Луганщині загарбники продовжують вербувати дітей до російської "юнармії". Окупанти планують до 2025 року вдвічі збільшити кількість таких центрів для знищення української ідентичності молоді.

росіяни конфіскують житло українців, які відмовилися жити під окупацією - ЦНС30.01.25, 23:27 • 72248 переглядiв

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