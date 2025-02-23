Пропаганда в школах на ТОТ: діти змушені малювати “героїв” окупантів і вивчати фальшиву історію

росія активно використовує дітей на тимчасово окупованих територіях для пропаганди, примушуючи їх до участі в антиукраїнських акціях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Окупанти знищують національну ідентичність дітей на ТОТ - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти продовжують цілеспрямовано використовувати дітей для пропаганди.

Зокрема, школярів змушують:

- малювати "героїчні" образи окупантів,

- вчити викривлену історію,

- засвоювати ідеологію агресора.

Уроки історії України на тимчасово окупованих територіях часто замінюються уроками, що нав’язують фальшиві наративи, які прагнуть відірвати дітей від їхніх коренів та національної ідентичності.

Це не просто пропаганда – це злочин проти майбутнього - йдеться у повідомленні.

ЦНС закликає фіксувати злочини окупантів і передавати інформацію через безпечні анонімні канали.

Нагадаємо

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни залучають дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до військових закладів рф без складання іспитів. Як зазначалося, головна мета таких навчань - змалку інтегрувати їх у російський правовий, освітній та політичний простір, позбавити української ідентичності та зробити частиною своєї військової машини.

окупанти заохочують дітей з ТОТ навчатися у військових навчальних закладах рф