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05:23 • 16507 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123098 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182946 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147337 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138830 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117363 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108005 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Пропаганда в школах на ТОТ: діти змушені малювати “героїв” окупантів і вивчати фальшиву історію

Пропаганда в школах на ТОТ: діти змушені малювати “героїв” окупантів і вивчати фальшиву історію

Київ • УНН

 • 27476 перегляди

На окупованих територіях дітей примушують малювати "героїчні" образи окупантів та вивчати викривлену історію. Агресор намагається знищити національну ідентичність українських дітей через освітню систему.

росія активно використовує дітей на тимчасово окупованих територіях для пропаганди, примушуючи їх до участі в антиукраїнських акціях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

Окупанти знищують національну ідентичність дітей на ТОТ

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти продовжують  цілеспрямовано використовувати дітей для пропаганди.

Зокрема, школярів змушують:

- малювати "героїчні" образи окупантів,

- вчити викривлену історію,

- засвоювати ідеологію агресора.

Уроки історії України на тимчасово окупованих територіях часто замінюються уроками, що нав’язують фальшиві наративи, які прагнуть відірвати дітей від їхніх коренів та національної ідентичності. 

Це не просто пропаганда – це злочин проти майбутнього

- йдеться у повідомленні.

ЦНС закликає фіксувати злочини окупантів і передавати інформацію через безпечні анонімні канали.

Нагадаємо 

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни залучають дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до військових закладів рф без складання іспитів. Як зазначалося, головна мета таких навчань -  змалку інтегрувати їх у російський правовий, освітній та політичний простір, позбавити української ідентичності та зробити частиною своєї військової машини.

окупанти заохочують дітей з ТОТ навчатися у військових навчальних закладах рф05.02.25, 01:02 • 30097 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна

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