Ирландия выделит Украине 125 млн евро на военную помощь и энергетику - The Guardian

Ирландия обещает выделить Украине 125 млн евро на нелетальную военную помощь и энергетику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Во время визита Владимира Зеленского в Дублин премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна хочет предложить не только слова поддержки, но и практическую помощь.

Будет предоставлено дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь, чтобы помочь Украине противостоять безразборным ночным атакам российских ракет и дронов. Ирландия также предоставит 25 млн евро на энергоснабжение Украины, чтобы помочь противостоять циничным и безжалостным российским атакам - заявил Мартин.

Также сообщается, что лидеры обеих стран подпишут соглашение под названием "Дорожная карта партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года", которая базируется на предыдущем соглашении от сентября 2024 года. Дорожная карта включает политическое и безопасностное сотрудничество, а также инициативы в сфере восстановления, образования и культуры.

Напомним

