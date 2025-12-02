$42.340.08
Эксклюзив
11:54 • 516 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 1826 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 5312 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 10347 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 41102 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 44985 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 57300 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48056 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44211 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34493 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Ирландия выделит Украине 125 млн евро на военную помощь и энергетику - The Guardian

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Ирландия предоставит Украине дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь и 25 млн евро на энергоснабжение. Это объявил премьер-министр Ирландии Михеал Мартин во время визита Владимира Зеленского в Дублин.

Ирландия выделит Украине 125 млн евро на военную помощь и энергетику - The Guardian

Ирландия обещает выделить Украине 125 млн евро на нелетальную военную помощь и энергетику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Во время визита Владимира Зеленского в Дублин премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна хочет предложить не только слова поддержки, но и практическую помощь.

Будет предоставлено дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь, чтобы помочь Украине противостоять безразборным ночным атакам российских ракет и дронов. Ирландия также предоставит 25 млн евро на энергоснабжение Украины, чтобы помочь противостоять циничным и безжалостным российским атакам

- заявил Мартин.

Также сообщается, что лидеры обеих стран подпишут соглашение под названием "Дорожная карта партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года", которая базируется на предыдущем соглашении от сентября 2024 года. Дорожная карта включает политическое и безопасностное сотрудничество, а также инициативы в сфере восстановления, образования и культуры.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский получил подробный доклад украинской делегации после мирных переговоров в США, где обсуждались акценты американской стороны.

Евгений Устименко

