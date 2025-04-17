У рф пролунали вибухи: мешканці чули серію гучних ударів

У російському місті шуя пролунали вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі в місті шуя івановської області рф пролунала серія вибухів. За словами очевидців, близько 03:20 мешканці почули три гучні удари, після чого лунали звуки, схожі на стрілянину з автоматичної зброї.

У кількох районах зафіксоване тремтіння вікон і стін, а сигналізації автомобілів почали хаотично спрацьовувати. За попередніми даними, ймовірною причиною інциденту могла стати атака безпілотників, про можливість якої напередодні попереджала місцева адміністрація.

Додамо

Схожі звуки, що можуть вказувати на проліт або активність дронів, також цієї ночі зафіксували жителі тульської області та краснодарського краю. Влада наразі офіційно не коментувала ситуацію.

Нагадаємо

Напередодні на місто вже здійснювали атаку дрони. Тоді було поранено одну людину.

ростовська область рф під атакою дронів: у Таганрозі пролунали вибухи