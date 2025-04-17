В рф прогремели взрывы: жители слышали серию громких ударов

В российском городе шуя прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью в городе шуя ивановской области рф прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, около 03:20 жители услышали три громких удара, после чего раздавались звуки, похожие на стрельбу из автоматического оружия.

В нескольких районах зафиксировано дрожание окон и стен, а сигнализации автомобилей начали хаотично срабатывать. По предварительным данным, вероятной причиной инцидента могла стать атака беспилотников, о возможности которой накануне предупреждала местная администрация.

Добавим

Похожие звуки, которые могут указывать на пролет или активность дронов, также этой ночью зафиксировали жители тульской области и краснодарского края. Власти пока официально не комментировали ситуацию.

Напомним

Накануне на город уже совершали атаку дроны. Тогда был ранен один человек.

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