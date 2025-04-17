Війська рф просунулися біля Котлярівки та на окремих ділянках Запорізької області - DeepState

Окупанти активізувалися на сході України. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Загарбники досягли просування поблизу населеного пункту Котлярівка, а також на окремих ділянках фронту в Запорізькій області.

Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя. - DeepState.

Нагадаємо

За Генштабом, у межах минулої доби було зафіксовано 92 випадки бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наполегливо стримувати атаки ворога, протидіючи його спробам прорвати оборону та просунутися вглиб країни.

Протягом дня противник здійснив один ракетний та 77 авіаударів, використавши дві ракети та 128 керованих авіабомб. Також російські війська активно застосовували ударні безпілотники, випустивши понад тисячу дронів-камікадзе. Загалом по українських позиціях і цивільних об’єктах було здійснено понад 4700 обстрілів.

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState