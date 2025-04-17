Войска рф продвинулись возле Котляровки и на отдельных участках Запорожской области - DeepState

Оккупанты активизировались на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Захватчики достигли продвижения вблизи населенного пункта Котляровка, а также на отдельных участках фронта в Запорожской области.

Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья. - DeepState.

Напомним

По данным Генштаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 92 случая боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают упорно сдерживать атаки врага, противодействуя его попыткам прорвать оборону и продвинуться вглубь страны.

В течение дня противник совершил один ракетный и 77 авиаударов, использовав две ракеты и 128 управляемых авиабомб. Также российские войска активно применяли ударные беспилотники, выпустив более тысячи дронов-камикадзе. Всего по украинским позициям и гражданским объектам было произведено более 4700 обстрелов.

Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов - DeepState