Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов - DeepState

Силы противника продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На фоне боевых действий на востоке Украины вооруженные силы врага достигли определенного продвижения сразу возле нескольких населенных пунктов. По информации, агрессор смог продвинуться в районе Ямполовки, а также в населенных пунктах Валентиновка, Преображенка и Удачное.

Напомним

Недавно было проинформировано, что Защитники восстановили позиции возле поселка Котлино на Покровском направлении Донецкой области, впрочем террористы имеют продвижение возле Катериновки, Калинового и Надиевки.

Вражеские войска продвинулись в Курской области - DeepState