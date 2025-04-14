Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

Сили противника просунулися біля кількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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На тлі бойових дій на сході України збройні сили ворога досягли певного просування одразу біля кількох населених пунктів. За інформацією, агресор зміг просунутися в районі Ямполівки, а також у населених пунктах Валентинівка, Преображенка та Удачне.

Нагадаємо

Нещодано було поінформовано, що Захисники відновили позиції біля селища Котлине на Покровському напрямку Донецької області, втім терористи мають просування біля Катеринівки, Калинового та Надіївки.

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState