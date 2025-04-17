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Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

Київ • УНН

 • 49618 перегляди

Через «сірі» схеми з технікою Apple бюджет України щороку втрачає від 10 до 15 млрд грн. Експерт Олег Гетман заявив, що такі порушення мають системний характер.

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

Внаслідок "сірих" схем імпорту й продажу техніки Apple та іншої електроніки бюджет України щороку втрачає від 10 до 15 мільярдів гривень. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив економічний експерт Олег Гетман. За його словами, така практика набула системного характеру й охоплює найрізноманітніші контрабандні шляхи та способи постачання.

Деталі

За словами експерта, схеми сірого експорту набули широких масштабів. Порушення "сірих" гравців ринку мають не лише системний характер, а й завдають державі значних фінансових збитків.

Обсяги − ми оцінювали втрати бюджету приблизно від цих схем — від 10 до 15 мільярдів гривень на рік. Це − чисті втрати при обсягах більше 50 до 100 мільярдів гривень на рік

− уточнив Гетьман.

Гетман, який залучений у якості експерта до роботи парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, розповів, що вони оцінюють торгові мережі щокварталу і бачать порушення. За його словами, навіть серед найбільших мереж є ті в кого податкове навантаження становить менше 1%, а працівники оформлені на "мінімалку". 

За його словами, крім великих мереж, в Україні діють сотні, а можливо, й тисячі, невеликих інтернет-магазинів, які взагалі не зареєстровані як суб’єкти господарювання. Державна податкова служба вже активізувала роботу щодо перевірок основних ризикових представників. Наразі ДПС виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. За словами Гетмана подібні перевірки чекають і на інші мережі. 

Експерт зазначив, що наразі існують різні схеми, за якими техніка потрапляє в Україну в обхід закону: через "пільгу до 150 євро" для поштових посилок, перевезення товару фізособами для особистого користування, чорну контрабанду лісами та полями, заниження митної вартості або перерваний транзит у змові з митниками, підміну товару, реалізацію через фіктивні документи, схеми "скрутки" або ФОПівські мережі. Далі товар реалізується через "мережі-аферисти", чорні інтернет-магазини, телеграм-канали, ринки чи дрібні крамниці. Щодо випадків "чорних" інтернет-магазинів, де торгівлю ведуть фізичні особи без будь-якої реєстрації, відповідальність переходить до поліції.

Це нелегальна торгівля, штраф 17 тисяч гривень. Те ж саме стосується продажів на ринках без оформлення жодних суб'єктів господарювання

− пояснив Гетман.

Експерт пояснив, що відповідальність за боротьбу з "сірим" імпортом та нелегальною реалізацією техніки в Україні лежить на низці державних органів, кожен з яких має працювати за своїм напрямом і унеможливлювати "сірий" імпорт та нелегальну торгівлю, або як Бюро економічної безпеки - викривати та зупиняти масштабні фінансові махінації. 

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що невеликі мережі випадково оприлюднили детальний опис власних схем сірого експорту техніки бренду Apple та її аналогів.  Схеми охоплюють і "дірки" на митниці, і лазівки в законодавстві, які дозволяють наживатися на споживачах та ухилятися від сплати податків на мільярди гривень.  Схема постачання техніки Apple в обхід закону виглядає наступним чином: товар закуповується через посередників у країнах Південно-Східної Азії, де крім того розташовані виробничі потужності Apple. Це переважно несертифікована техніка − новинки, щойно випущені на ринок, або ж відновлені пристрої, які вже були у використанні. В Україну цю техніку доставляють мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями. У документах зазначають, що везуть дешеві аксесуари, тоді як насправді перевозять дорогі смартфони, ноутбуки та іншу електроніку. Імовірно, схема працює за підтримки окремих представників митних органів, які забезпечують так званий "зелений коридор", адже вилучення подібних партій у публічному просторі трапляються вкрай рідко. Уже в Україні техніку реалізовують через мережу магазинів, формально поділену на численні ФОПи. Це дозволяє знизити податкове навантаження та мінімізувати юридичну відповідальність у разі претензій з боку контролюючих органів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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