Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

В результате "серых" схем импорта и продажи техники Apple и другой электроники бюджет Украины ежегодно теряет от 10 до 15 миллиардов гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил экономический эксперт Олег Гетман. По его словам, такая практика приобрела системный характер и охватывает самые разнообразные контрабандные пути и способы поставки.

Детали

По словам эксперта, схемы серого экспорта приобрели широкие масштабы. Нарушения "серых" игроков рынка имеют не только системный характер, но и наносят государству значительный финансовый ущерб.

Объемы − мы оценивали потери бюджета примерно от этих схем — от 10 до 15 миллиардов гривен в год. Это − чистые потери при объемах более 50 до 100 миллиардов гривен в год − уточнил Гетьман.

Гетман, который привлечен в качестве эксперта к работе парламентской Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, рассказал, что они оценивают торговые сети ежеквартально и видят нарушения. По его словам, даже среди крупнейших сетей есть те, у кого налоговая нагрузка составляет менее 1%, а работники оформлены на "минималку".

По его словам, кроме крупных сетей, в Украине действуют сотни, а возможно, и тысячи небольших интернет-магазинов, которые вообще не зарегистрированы как субъекты хозяйствования. Государственная налоговая служба уже активизировала работу по проверкам основных рисковых представителей. Сейчас ГНС обнаружила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. По словам Гетмана, подобные проверки ждут и другие сети.

Эксперт отметил, что в настоящее время существуют различные схемы, по которым техника попадает в Украину в обход закона: через "льготу до 150 евро" для почтовых посылок, перевозку товара физлицами для личного пользования, черную контрабанду лесами и полями, занижение таможенной стоимости или прерванный транзит в сговоре с таможенниками, подмену товара, реализацию через фиктивные документы, схемы "скрутки" или ФОПовские сети. Далее товар реализуется через "сети-аферисты", черные интернет-магазины, телеграм-каналы, рынки или мелкие магазины. Относительно случаев "черных" интернет-магазинов, где торговлю ведут физические лица без какой-либо регистрации, ответственность переходит к полиции.

Это нелегальная торговля, штраф 17 тысяч гривен. То же самое касается продаж на рынках без оформления каких-либо субъектов хозяйствования − пояснил Гетман.

Эксперт пояснил, что ответственность за борьбу с "серым" импортом и нелегальной реализацией техники в Украине лежит на ряде государственных органов, каждый из которых должен работать по своему направлению и исключать "серый" импорт и нелегальную торговлю, или как Бюро экономической безопасности - разоблачать и останавливать масштабные финансовые махинации.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что небольшие сети случайно обнародовали подробное описание собственных схем серого экспорта техники бренда Apple и ее аналогов. Схемы охватывают и "дыры" на таможне, и лазейки в законодательстве, которые позволяют наживаться на потребителях и уклоняться от уплаты налогов на миллиарды гривен. Схема поставки техники Apple в обход закона выглядит следующим образом: товар закупается через посредников в странах Юго-Восточной Азии, где кроме того расположены производственные мощности Apple. Это преимущественно несертифицированная техника − новинки, только что выпущенные на рынок, или же восстановленные устройства, которые уже были в использовании. В Украину эту технику доставляют микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям. В документах указывают, что везут дешевые аксессуары, тогда как на самом деле перевозят дорогие смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Вероятно, схема работает при поддержке отдельных представителей таможенных органов, которые обеспечивают так называемый "зеленый коридор", ведь изъятие подобных партий в публичном пространстве случаются крайне редко. Уже в Украине технику реализуют через сеть магазинов, формально разделенную на многочисленные ФОПы. Это позволяет снизить налоговую нагрузку и минимизировать юридическую ответственность в случае претензий со стороны контролирующих органов.