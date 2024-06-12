Адвокаты Илона Маска во вторник отказались от иска миллиардера против OpenAI и генерального директора Сэма Альтмана, положив конец многомесячной судебной тяжбе между соучредителями стартапа в области искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Маск, который стал соучредителем OpenAI в 2015 году, в феврале подал на компанию в суд, обвинив производителя ChatGPT в отказе от своей первоначальной некоммерческой миссии, оставив некоторые из самых передовых технологий ИИ для частных клиентов. Иск предусматривал суд присяжных и обязательство компании, Альтмана и соучредителя и президента Грега Брокмана вернуть любую прибыль, которую они получили от бизнеса.

Но OpenAI быстро выступила против претензий Маска, назвав их «непоследовательными» и «несерьезными» и утверждая в судебном заявлении, что дело следует прекратить. Компания также опубликовала сообщение в блоге, содержащее несколько электронных писем Маска с первых дней OpenAI. Электронные письма, казалось, показывают, что Маск признает необходимость компании зарабатывать большие суммы денег для финансирования вычислительных ресурсов, необходимых для реализации ее амбиций в области искусственного интеллекта, что противоречит заявлениям в его иске о том, что OpenAI неправильно гонится за прибылью.

Адвокаты Маска не назвали причины своей просьбы отозвать иск во вторник. Слушание по ходатайству OpenAI о прекращении дела было назначено на среду.

Решение об отказе от иска также было принято через день после того, как Маск опубликовал на своей платформе X в социальной сети серию постов с критикой OpenAI и его обработки данных, после того как Apple объявила о партнерстве, которое интегрирует ChatGPT с цифровым персональным помощником Siri для пользователей на основе согласия.

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Но хотя OpenAI назвала заявления Маска «фикцией», миллиардер - не единственный человек, который поднял вопрос о лидерстве и направлении OpenAI. В прошлом году компания столкнулась с громким кризисом руководства, который привел к временному устранению Альтмана с должности в компании, видимо, из-за опасений нескольких членов совета директоров относительно рисков искусственного интеллекта. После нескольких дней неопределенности и вмешательства Microsoft, крупного инвестора в OpenAI, Альтман был восстановлен в своей должности, что по мнению отраслевых аналитиков, стало победой для тех, кто стремится коммерциализировать технологию искусственного интеллекта.

Недавно несколько высокопоставленных лидеров в области безопасности OpenAI покинули компанию, причем некоторые публично заявили, что компания отдает приоритет быстрому выпуску новых продуктов, а не безопасности. Через несколько недель компания заявила, что создала новый комитет, который будет давать совету директоров рекомендации по вопросам безопасности.