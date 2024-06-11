Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией
Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"
Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных
Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе
Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации
В Харькове прогремел взрыв
Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока
Популярные
Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский
Многонациональные тактические учения "Три меча-2024": в Генштабе показали фото и рассказали об основных задачах
На восстановление энергоинфраструктуры: "Укрэнерго" получила кредит от Германии более чем на 30 миллионов евро
Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности ВСУ с председателем военного комитета НАТО
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии
Публикации
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией
Илон Маск угрожает запретить использование устройств Apple в своих компаниях, если Apple интегрирует искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему по соображениям безопасности.
Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек
Лодка с мигрантами из Африканского Рога перевернулась недалеко от портового города Аден в Йемене, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек.
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене
Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, расширяющий положение о государственной измене. Данные изменения вызывают возмущение у ее компонентов и Amnesty International.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами с востока.
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"
Страна-террорист распространяет дезинформацию, утверждая, что западные страны обостряют ситуацию в зоне боевых действий в Украине, в то время как предоставление Украине разрешения на нанесение ударов по российским военным объектам направлено на прекращение российской агрессии.
Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных
Бывшего сотрудника милиции в Сумской области обвинили в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов за активизацию досудебного расследования и передачу конфиденциальной информации третьим лицам.
Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о постоянном прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, при этом 14 членов проголосовали "за" и один воздержался.
Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации
Apple представила свою собственную модель искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая позволит своим устройствам использовать личную информацию для ответа на вопросы, обеспечивая при этом конфиденциальность, а также обновления для Siri и новые функции, такие как пользовательские смайлики, сотрудничество OpenAI и отслеживание здоровья в Apple Watch.
В Харькове прогремел взрыв
По информации, в Харькове произошел взрыв.
Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока
Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с востока.