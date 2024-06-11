Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией

Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

Apple представила свою собственную модель искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая позволит своим устройствам использовать личную информацию для ответа на вопросы, обеспечивая при этом конфиденциальность, а также обновления для Siri и новые функции, такие как пользовательские смайлики, сотрудничество OpenAI и отслеживание здоровья в Apple Watch.